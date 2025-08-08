Германия решила приостановить поставки вооружений Израилю. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
По его словам, решение связано с гуманитарной ситуацией в секторе Газа. Помимо приостановки поставок, Берлин также отменит экспортные лицензии на будущие военные поставки Израилю.
Мерц подчеркнул, что Германия ожидает от Израиля немедленного отказа от аннексии Западного берега.
«В центре внимания должны быть переговоры о прекращении огня и освобождении пленных», — добавил канцлер.
Решение Берлина принято на фоне растущего давления на союзников Израиля из-за войны в Газе и катастрофического голода. Великобритания, Испания и другие страны выразили обеспокоенность голодом и ростом смертности от недоедания в секторе.
Словения на настоящий момент является единственной страной ЕС с полным эмбарго на торговлю оружием с Израилем, включая экспорт, импорт и транзит. Экспортные лицензии не выдавались с октября 2023-го.
Испания приостановила продажи оружия Израилю в октябре 2023 года и запретила заход в порты судам с вооружениями, хотя часть ранее одобренных поставок все же состоялась.
Италия заявила о прекращении поставок, но продолжала исполнение старых контрактов в 2024 году. Нидерланды в этом году через суд заблокировали экспорт запчастей для F-35. Франция прекратила передачу летального оружия, но продолжает поставлять комплектующие.