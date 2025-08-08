Германия решила приостановить поставки вооружений Израилю. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

По его словам, решение связано с гуманитарной ситуацией в секторе Газа. Помимо приостановки поставок, Берлин также отменит экспортные лицензии на будущие военные поставки Израилю.

Мерц подчеркнул, что Германия ожидает от Израиля немедленного отказа от аннексии Западного берега.

«В центре внимания должны быть переговоры о прекращении огня и освобождении пленных», — добавил канцлер.

Решение Берлина принято на фоне растущего давления на союзников Израиля из-за войны в Газе и катастрофического голода. Великобритания, Испания и другие страны выразили обеспокоенность голодом и ростом смертности от недоедания в секторе.