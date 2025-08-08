Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого резко отреагировал на заявление об отсутствии голода в секторе Газа. Об этом сообщает NBC News.

По данным телеканала, Трамп заявил, что его помощники представили доказательства гибели детей от голода в Газе. Он подчеркнул, что не намерен позволять называть эти факты «фальшивкой».

Разговор состоялся 28 июля во время визита Трампа в Шотландию. Накануне американский лидер публично признал факт голода в Газе. После этого Нетаньяху запросил телефонную беседу.

NBC News со ссылкой на источники в администрации США пишет, что во время разговора Нетаньяху настаивал: в Газе нет массового голода, а сообщения об этом — «выдумка ХАМАС». Трамп перебил собеседника, повысил голос и вновь заявил, что располагает подтверждениями гибели детей от голода.