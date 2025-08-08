ВОЙНА В ГАЗЕ
Трамп и Нетаньяху поспорили о голоде в Газе
Дональд Трамп в резкой форме отверг заявление Биньямина Нетаньяху об отсутствии голода в секторе Газа, заявив о наличии доказательств гибели детей
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху / Reuters
15 часов назад

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого резко отреагировал на заявление об отсутствии голода в секторе Газа. Об этом сообщает NBC News.

По данным телеканала, Трамп заявил, что его помощники представили доказательства гибели детей от голода в Газе. Он подчеркнул, что не намерен позволять называть эти факты «фальшивкой».

Разговор состоялся 28 июля во время визита Трампа в Шотландию. Накануне американский лидер публично признал факт голода в Газе. После этого Нетаньяху запросил телефонную беседу.

NBC News со ссылкой на источники в администрации США пишет, что во время разговора Нетаньяху настаивал: в Газе нет массового голода, а сообщения об этом — «выдумка ХАМАС». Трамп перебил собеседника, повысил голос и вновь заявил, что располагает подтверждениями гибели детей от голода.

Белый дом и канцелярия премьер-министра Израиля отказались комментировать информацию о ссоре между двумя лидерами.

Как отмечает NBC, израильская армия стягивает войска к границе с сектором Газа. Это происходит в рамках подготовки к операции по захвату города Газа. Спутниковые снимки зафиксировали значительное сосредоточение военной техники и личного состава, что, по данным телеканала, указывает на подготовку к наступлению.

Канцелярия премьер-министра Израиля ранее сообщила, что утром того же дня Военный кабинет одобрил план по оккупации города Газа, расположенного на севере сектора.

