Россия выступила против возможной полной оккупации города Газа. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в беседе с журналистами в штаб-квартире ООН.

По его словам, Москва считает подобный шаг серьезным нарушением ранее принятых решений ООН, который лишь усугубит израильско-палестинский конфликт.

«Это был бы очень плохой шаг в совершенно неправильном направлении. Мы осуждаем любые действия в этом духе», — сказал Полянский, отвечая на вопрос о планах израильского правительства.

Дипломат подчеркнул, что позиция России по этому вопросу совпадает с мнением подавляющего большинства членов Совета Безопасности. Он напомнил, что подобные инициативы противоречат всем резолюциям ООН, касающимся урегулирования конфликта.

«Я пока не слышал этой новости официально. Знаю, что такие планы обсуждались, но заявление о полной оккупации мне не известно. Тем не менее, наша позиция однозначна: это неприемлемо», — отметил он.