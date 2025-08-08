ВОЙНА В ГАЗЕ
Москва осуждает планы захвата Газы
Россия осудила планы полной оккупации Газы, назвав их нарушением решений ООН и угрозой для урегулирования конфликта
Дмитрий Полянский / AP
12 часов назад

Россия выступила против возможной полной оккупации города Газа. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в беседе с журналистами в штаб-квартире ООН.

По его словам, Москва считает подобный шаг серьезным нарушением ранее принятых решений ООН, который лишь усугубит израильско-палестинский конфликт.

«Это был бы очень плохой шаг в совершенно неправильном направлении. Мы осуждаем любые действия в этом духе», — сказал Полянский, отвечая на вопрос о планах израильского правительства.

Дипломат подчеркнул, что позиция России по этому вопросу совпадает с мнением подавляющего большинства членов Совета Безопасности. Он напомнил, что подобные инициативы противоречат всем резолюциям ООН, касающимся урегулирования конфликта.

«Я пока не слышал этой новости официально. Знаю, что такие планы обсуждались, но заявление о полной оккупации мне не известно. Тем не менее, наша позиция однозначна: это неприемлемо», — отметил он.

Полянский также заявил, что единственным жизнеспособным вариантом урегулирования остается формула двух государств. Он напомнил, что эта позиция неоднократно подтверждалась международным сообществом, в том числе на недавней конференции в Нью-Йорке.

Накануне Совет безопасности Израиля утвердил новый план, предусматривающий захват города Газа. На заседании также обсуждался вопрос установления полного военного контроля над всей территорией.

В интервью телеканалу Fox News, опубликованном перед заседанием, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что цель израильских властей — «установить контроль над всей Газой».

