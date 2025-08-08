Израиль установил 7 октября 2025 года как дату, к которой все жители центрального города Газа должны покинуть город, сообщает палестинское агентство Maan со ссылкой на источники. План, одобренный военно-политическим кабинетом, предполагает трехэтапную операцию по захвату города, а затем — всего эксклава.

На первом этапе в Газу планируется направить крупные объемы гуманитарной помощи, чтобы быстро удовлетворить базовые потребности населения.

Второй этап предусматривает насильственное перемещение жителей на юг или в палаточные лагеря в центральной части сектора.

Завершить эту операцию власти намерены к 7 октября, называя дату «символической» — она совпадает со второй годовщиной начала израильского вторжения в Газу.

Заключительный этап — полная военная блокада города Газа с целью ликвидации ХАМАС. При этом Израиль намерен убивать всех, кто останется в городе, утверждая, что оставшиеся после дедлайна так или иначе связаны с ХАМАС.

Как отмечает Maan, в документе ни разу не используется слово «оккупация» — вместо него выбрано «захват», чтобы избежать международно-правовой ответственности за население на оккупированных территориях.

Официального подтверждения подлинности документа от Израиля пока не было.