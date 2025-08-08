ВОЙНА В ГАЗЕ
Израиль хочет зачистить Газу от палестинцев к октябрю
Военное руководство Израиля планирует изгнать более 1 млн жителей города Газа к 7 октября, сообщают СМИ
Израильские военные в Газе / Reuters
Израиль установил 7 октября 2025 года как дату, к которой все жители центрального города Газа должны покинуть город, сообщает палестинское агентство Maan со ссылкой на источники. План, одобренный военно-политическим кабинетом, предполагает трехэтапную операцию по захвату города, а затем — всего эксклава.

На первом этапе в Газу планируется направить крупные объемы гуманитарной помощи, чтобы быстро удовлетворить базовые потребности населения. 

Второй этап предусматривает насильственное перемещение жителей на юг или в палаточные лагеря в центральной части сектора. 

Завершить эту операцию власти намерены к 7 октября, называя дату «символической» — она совпадает со второй годовщиной начала израильского вторжения в Газу.

Заключительный этап — полная военная блокада города Газа с целью ликвидации ХАМАС. При этом Израиль намерен убивать всех, кто останется в городе, утверждая, что оставшиеся после дедлайна так или иначе связаны с ХАМАС.

Как отмечает Maan, в документе ни разу не используется слово «оккупация» — вместо него выбрано «захват», чтобы избежать международно-правовой ответственности за население на оккупированных территориях.

Официального подтверждения подлинности документа от Израиля пока не было.

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив «возьмет под контроль всю Газу». Его советник Дмитрий Гендельман перечислил пять целей завершения войны: разоружение ХАМАС, возвращение всех заложников — живых и погибших, демилитаризация сектора, контроль безопасности со стороны Израиля и создание нового гражданского управления, не связанного с ХАМАС или Палестинской администрацией.

План вызвал резкую реакцию за рубежом. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал его «ошибочным» и предупредил, что он «принесет только больше крови». 

ХАМАС обвинил Нетаньяху в срыве переговоров о прекращении огня ради личных интересов. 

Лидер оппозиции Яир Лапид назвал решение «катастрофой», которая втянет Израиль в бесконечную и затратную оккупацию.

