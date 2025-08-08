ВОЙНА В ГАЗЕ
1 мин чтения
ООН: план Израиля — эскалация, страдания, военные преступления
Верховный комиссар ООН по правам человека потребовал от Израиля отказаться от плана полной военной оккупации сектора Газа, напомнив о решении Международного суда
ООН: план Израиля — эскалация, страдания, военные преступления
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк / Reuters
13 часов назад

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал израильское правительство немедленно отказаться от планов полной военной оккупации сектора Газа.

В заявлении, опубликованном в связи с намерением израильской армии установить контроль над всей территорией эксклава, Тюрк подчеркнул, что этот план противоречит решению Международного суда ООН. Суд постановил, что Израиль должен прекратить оккупацию, поддержать реализацию концепции двух государств и признать право палестинцев на самоопределение.

По словам Тюрка, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что реализация этих планов приведет к эскалации насилия, новым волнам насильственного переселения, росту числа жертв, разрушениям, страданиям и вероятным военным преступлениям.

«Война в Газе должна быть немедленно прекращена. Израильтяне и палестинцы должны получить возможность жить рядом в мире», — заявил он.

Тюрк призвал израильские власти не усиливать военные действия, а обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи для спасения жизней мирных жителей.

Читайте также

Он также заявил о необходимости немедленного и безоговорочного освобождения всех удерживаемых в Газе пленников, а также палестинцев, которые, по словам комиссара, были произвольно задержаны Израилем.

Накануне Совет безопасности Израиля утвердил новый план, предусматривающий захват города Газа. На заседании также обсуждался вопрос установления полного военного контроля над всей территорией.

В интервью телеканалу Fox News, опубликованном перед заседанием, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что цель израильских властей — «установить контроль над всей Газой».

СвязанныеTRT Global - Британия требует пересмотра израильского плана по Газе
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us