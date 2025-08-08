Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал израильское правительство немедленно отказаться от планов полной военной оккупации сектора Газа.

В заявлении, опубликованном в связи с намерением израильской армии установить контроль над всей территорией эксклава, Тюрк подчеркнул, что этот план противоречит решению Международного суда ООН. Суд постановил, что Израиль должен прекратить оккупацию, поддержать реализацию концепции двух государств и признать право палестинцев на самоопределение.

По словам Тюрка, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что реализация этих планов приведет к эскалации насилия, новым волнам насильственного переселения, росту числа жертв, разрушениям, страданиям и вероятным военным преступлениям.

«Война в Газе должна быть немедленно прекращена. Израильтяне и палестинцы должны получить возможность жить рядом в мире», — заявил он.

Тюрк призвал израильские власти не усиливать военные действия, а обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи для спасения жизней мирных жителей.