США предупредили Россию о необходимости продвижения к мирному урегулированию и проведения переговоров с Украиной. В противном случае возможны санкции. Об этом сообщает The Guardian.
По данным издания, тема обсуждалась на экстренном заседании Совета Безопасности ООН 29 августа. Заседание было созвано после ударов по Киеву в ночь с 27 на 28 августа.
Советник-посланник миссии США в ООН Джон Келли заявил, что атака «ставит под сомнение серьезность стремления России к миру». Он подчеркнул, что президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский должны договориться о встрече.
Келли напомнил о предупреждении президента США Дональда Трампа. Американский лидер ранее говорил, что Вашингтон может ввести санкции против России, если война в Украине не завершится.
22 августа Трамп уточнил, что через две недели примет «очень важное решение». Оно может включать масштабные санкции, новые пошлины или оба варианта. Президент допустил и обратный сценарий, когда США «ничего не будут делать».
Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Путин готов встретиться с Зеленским. По его словам, встреча возможна только «при условии, что у этой встречи действительно будет повестка дня, президентская повестка». Пока ее нет.
Зеленский, в свою очередь, заявил о готовности к встрече. Он призвал Москву согласовать место и время переговоров.
16 августа Трамп встретился с Путиным на Аляске. После саммита он сообщил, что не планирует вводить новые санкции, поскольку переговоры прошли успешно. В Белом доме также подчеркивали, что американский лидер не хочет расширять санкционные меры.