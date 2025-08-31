США предупредили Россию о необходимости продвижения к мирному урегулированию и проведения переговоров с Украиной. В противном случае возможны санкции. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, тема обсуждалась на экстренном заседании Совета Безопасности ООН 29 августа. Заседание было созвано после ударов по Киеву в ночь с 27 на 28 августа.

Советник-посланник миссии США в ООН Джон Келли заявил, что атака «ставит под сомнение серьезность стремления России к миру». Он подчеркнул, что президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский должны договориться о встрече.

Келли напомнил о предупреждении президента США Дональда Трампа. Американский лидер ранее говорил, что Вашингтон может ввести санкции против России, если война в Украине не завершится.