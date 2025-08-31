Российские военные в ночь на 31 августа запустили дроны по территории Украины. Под удар попали Одесская, Сумская и Херсонская области.

В Одесской области больше всего пострадал Черноморск и его окрестности. Об этом сообщил глава региональной военной администрации Олег Кипер. По его словам, ранения получил один человек.

Были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Без света остались более 29 тыс. абонентов. Критические объекты подключили к генераторам. Ведутся восстановительные работы.

В компании ДТЭК уточнили, что повреждены четыре энергетических объекта. Пострадали частные дома и административные здания. В нескольких местах вспыхнули пожары, которые уже потушили. Мэр Черноморска Василий Гуляев назвал атаку самой масштабной с 2022 года.

По данным канала «Донбасский партизан», целью были портовые объекты Черноморска и питающая его подстанция. Утверждается, что беспилотники повредили терминалы и склады, а также грузовое судно под флагом Сан-Томе и Принсипи, зарегистрированное в Азербайджане. По информации канала, судно использовалось Главным управлением разведки Украины для перевозки военных грузов по «серой логистике».