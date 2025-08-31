Российские военные в ночь на 31 августа запустили дроны по территории Украины. Под удар попали Одесская, Сумская и Херсонская области.
В Одесской области больше всего пострадал Черноморск и его окрестности. Об этом сообщил глава региональной военной администрации Олег Кипер. По его словам, ранения получил один человек.
Были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Без света остались более 29 тыс. абонентов. Критические объекты подключили к генераторам. Ведутся восстановительные работы.
В компании ДТЭК уточнили, что повреждены четыре энергетических объекта. Пострадали частные дома и административные здания. В нескольких местах вспыхнули пожары, которые уже потушили. Мэр Черноморска Василий Гуляев назвал атаку самой масштабной с 2022 года.
По данным канала «Донбасский партизан», целью были портовые объекты Черноморска и питающая его подстанция. Утверждается, что беспилотники повредили терминалы и склады, а также грузовое судно под флагом Сан-Томе и Принсипи, зарегистрированное в Азербайджане. По информации канала, судно использовалось Главным управлением разведки Украины для перевозки военных грузов по «серой логистике».
Помимо Одесской, удары пришлись на Сумскую область. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в Путивльской общине загорелось частное домовладение. Никто не пострадал.
В Херсонской области дроны вызвали пожары в жилых домах, хозяйственных постройках, гараже и нежилом здании. Ранение получил один человек.
Воздушные силы Украины сообщили, что всего ночью российская армия атаковала страну 142 дронами. 126 из них удалось сбить. Шестнадцать достигли целей в десяти локациях.
В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.