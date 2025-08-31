ВОЙНА В УКРАИНЕ
Медведев: «Трамп жив и Россия наступает»
Дмитрий Медведев назвал неоправданные слухи о «смерти Трампа» и сообщения о наступлении России «плохими новостями» для лидеров Германии и Франции
Медведев: «Трамп жив и Россия наступает»
Дмитрий Медведев / AP
31 августа 2025 г.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался о ситуации вокруг Украины и США. Об этом он написал на своей странице в X. 

«Две плохие новости [для Мерца и Макрона]: 1. Трамп жив. 2. Россия наступает», — заявил Медведев. 

Слухи о «смерти Трампа» распространились в соцсетях после слов вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что он готов занять пост президента, если с американским лидером что-то случится.  

Поводом для домыслов стали и недавние появления Трампа с синяком на руке. В X быстро набрала популярность тема Trump is dead. 

30 августа президент США Дональд Трамп вышел к публике, тем самым развеяв слухи. Журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника подтвердил, что с Трампом все в порядке. 

Москва продолжает заявлять об успехах на фронте. Министр обороны Андрей Белоусов 29 августа сообщил, что темпы продвижения российских войск якобы увеличились. По его словам, если в начале года они составляли 300–400 квадратных километров в месяц, то теперь достигли 600–700. 

Белоусов также считает, Украине нанесен «существенный урон» в военной и промышленной сфере. По его данным, повреждено 62% ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса страны. 

 

