Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался о ситуации вокруг Украины и США. Об этом он написал на своей странице в X.

«Две плохие новости [для Мерца и Макрона]: 1. Трамп жив. 2. Россия наступает», — заявил Медведев.

Слухи о «смерти Трампа» распространились в соцсетях после слов вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что он готов занять пост президента, если с американским лидером что-то случится.

Поводом для домыслов стали и недавние появления Трампа с синяком на руке. В X быстро набрала популярность тема Trump is dead.