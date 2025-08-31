Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередном интервью заявил, что в Европейском союзе усиливается так называемая «партия войны». По его словам, эти силы вставляют палки в колеса дипломатии и поощряют Киев к продолжению боевых действий.

«Европейская «партия войны» не унимается. Европейцы мешают усилиям по мирному урегулированию на Украине. Европейцы вставляют палки в колеса, поощряют киевский режим на абсурдное продолжение линии несговорчивости», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что это серьезная ошибка, и, как утверждает Кремль, «положение украинских властей будет только ухудшаться».

По данным СМИ, в последние месяцы США также обвиняли ЕС в том, что он затрудняет переговоры. Американская администрация выражала недовольство жесткой позицией ряда европейских стран, которые отказывались смягчать санкции против России даже ради продвижения дипломатического процесса.