Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередном интервью заявил, что в Европейском союзе усиливается так называемая «партия войны». По его словам, эти силы вставляют палки в колеса дипломатии и поощряют Киев к продолжению боевых действий.
«Европейская «партия войны» не унимается. Европейцы мешают усилиям по мирному урегулированию на Украине. Европейцы вставляют палки в колеса, поощряют киевский режим на абсурдное продолжение линии несговорчивости», — сказал Песков.
Он подчеркнул, что это серьезная ошибка, и, как утверждает Кремль, «положение украинских властей будет только ухудшаться».
По данным СМИ, в последние месяцы США также обвиняли ЕС в том, что он затрудняет переговоры. Американская администрация выражала недовольство жесткой позицией ряда европейских стран, которые отказывались смягчать санкции против России даже ради продвижения дипломатического процесса.
Европейские чиновники, в свою очередь, заявляли, что не готовы обсуждать статус аннексированного Крыма и сохранение санкционного режима до достижения устойчивого мира.
Axios писало, что Вашингтон «теряет терпение» в отношении европейских лидеров. В Белом доме считают, что некоторые политики публично поддерживают инициативы президента США Дональда Трампа по завершению войны, но тайно пытаются замедлить дипломатический прогресс, достигнутый после саммита на Аляске.
Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным в любом формате. Однако он подчеркнул, что предпочел бы трехстороннюю встречу с участием США.
«Мы рассчитываем, что партнеры помогут добиться хотя бы минимально конструктивной позиции от Москвы», — сказал Зеленский, отметив, что Россия «посылает негативные сигналы».