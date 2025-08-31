Германия сняла с обсуждения вопрос отправки войск в Украину после завершения войны. Об этом пишет Bild со ссылкой на источники в правительстве.

По данным издания, канцлер Фридрих Мерц после саммита в Вашингтоне 18 августа говорил о готовности направить немецких солдат для контроля за миром. На встрече присутствовали президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский. В том числе обсуждался возможный мандат.

Однако, по данным СМИ, стало ясно, что президент России Владимир Путин не собирается встречаться с Зеленским. После этого Мерц и вице-канцлер Ларс Клингбайль решили, что Кремль намерен продолжать войну.

Отправка немецких войск для наблюдения за прекращением огня теперь не рассматривается «до дальнейшего уведомления». Источники уточняют, что ситуация изменится, только «если Трамп предпримет какие-либо действия» или «Путин прекратит свою агрессивную войну». Но признаков ни того, ни другого сейчас нет.

В правительстве Германии считают маловероятным, что западные силы будут развернуты в Украине даже по гарантиям безопасности. Сомнения усилились после того, как Трамп отказался выделить американских солдат для этой миссии.

При этом Берлин намерен укреплять украинские вооруженные силы в случае прекращения огня. Германия готова покрывать часть расходов на выплаты военным и развивать совместное производство оружия с привлечением немецких компаний.