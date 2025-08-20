Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в среду, что план Израиля установить контроль над сектором Газа приведет к «полной катастрофе» и «втянет регион в перманентную войну». Макрон вновь призвал к созданию международной миссии по стабилизации ситуации в регионе.
«Военное наступление в секторе Газа, которое готовит Израиль, может привести лишь к катастрофе для обоих народов и рискует ввергнуть весь регион в цикл перманентной войны», — написал французский лидер.
Глава Франции призвал к масштабной доставке гуманитарной помощи населению Газы и политическому решению, «которое будет отвечать чаяниям обоих народов».
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Макрона в «разжигании антисемитизма» после заявления Франции о намерении признать палестинское государство в следующем месяце. В письме к Макрону Нетаньяху утверждал, что это решение «подливает масла в огонь антисемитизма». Французская сторона назвала обвинения «низкими» и «ошибочными», а министр-делегат по европейским делам Бенджамин Хаддад подчеркнул, что Франции «нечему учиться» у Израиля в борьбе с антисемитизмом.
В июле Макрон подтвердил, что Франция официально признает палестинское государство на Генеральной Ассамблее ООН и присоединится как минимум к 145 государствам — членам ООН, которые уже признали или планируют признать палестинскую государственность.
Ранее во вторник министр обороны Израиля Исраэль Кац одобрил план оккупации города Газа и санкционировал призыв около 60 000 резервистов. Мобилизация начнется 2 сентября, а план будет обсуждаться в кабинете министров в ближайшие дни. Эти действия вызвали международное осуждение, включая критику со стороны Франции, которая настаивает на дипломатическом решении конфликта.