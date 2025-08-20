Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в среду, что план Израиля установить контроль над сектором Газа приведет к «полной катастрофе» и «втянет регион в перманентную войну». Макрон вновь призвал к созданию международной миссии по стабилизации ситуации в регионе.

«Военное наступление в секторе Газа, которое готовит Израиль, может привести лишь к катастрофе для обоих народов и рискует ввергнуть весь регион в цикл перманентной войны», — написал французский лидер.

Глава Франции призвал к масштабной доставке гуманитарной помощи населению Газы и политическому решению, «которое будет отвечать чаяниям обоих народов».