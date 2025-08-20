ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Польша обвиняет Россию в нарушении воздушного пространства
Дрон «Гербера» взорвался над Польшей, Варшава готовит ноту протеста
Польша обвиняет Россию в нарушении воздушного пространства
Варшава готовит ноту протеста / Reuters
20 августа 2025 г.

В ночь на 20 августа дрон, предположительно российский «Гербера» с китайским двигателем, взорвался в воздухе над восточной Польшей, сообщил замминистра обороны Станислав Вжонтек на TVN24. Польша готовит дипломатическую ноту протеста в адрес России, заявил представитель МИД Павел Вроньски. Инцидент рассматривается как угроза безопасности стран НАТО.

Вжонтек отметил, что с «высокой вероятностью» дрон был российского производства, хотя полной уверенности в этом нет. Вроньски подчеркнул, что Польша проинформирует союзников о нарушении воздушного пространства, подчеркивая, что война в Украине угрожает всей Европе.

«В недавних переговорах о прекращении войны звучал аргумент о том, что это не просто война, происходящая на периферии Европы, а ситуация, которая угрожает не только Украине, но и Европе, в том числе государствам НАТО. [...] Безопасность союзного государства Североатлантического альянса находится под угрозой», — заявил Вроньски.

Читайте также

Генерал Дариуш Малиновски сообщил, что, согласно разведданным, дрон, вероятно, был запущен с территории России. Неясно, было ли нарушение умышленным или вызвано сбоем. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Россия не признает ответственность, как и в случаях с «инцидентами в Молдове, Румынии, Литве, Латвии и Болгарии».

«Россия снова провоцирует нас», — сказала Косиняк-Камыш, в то время как мирные переговоры дали надежду на то, что война «имеет шанс закончиться».

Ранее в среду Косиняк-Камыш подтвердил, что дрон был военным и оснащен китайским двигателем. Вроньски добавил, что подобные дроны собираются из компонентов со всего мира, что затрудняет точное определение их происхождения. Расследование продолжается с участием военных и гражданских экспертов.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us