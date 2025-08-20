В ночь на 20 августа дрон, предположительно российский «Гербера» с китайским двигателем, взорвался в воздухе над восточной Польшей, сообщил замминистра обороны Станислав Вжонтек на TVN24. Польша готовит дипломатическую ноту протеста в адрес России, заявил представитель МИД Павел Вроньски. Инцидент рассматривается как угроза безопасности стран НАТО.
Вжонтек отметил, что с «высокой вероятностью» дрон был российского производства, хотя полной уверенности в этом нет. Вроньски подчеркнул, что Польша проинформирует союзников о нарушении воздушного пространства, подчеркивая, что война в Украине угрожает всей Европе.
«В недавних переговорах о прекращении войны звучал аргумент о том, что это не просто война, происходящая на периферии Европы, а ситуация, которая угрожает не только Украине, но и Европе, в том числе государствам НАТО. [...] Безопасность союзного государства Североатлантического альянса находится под угрозой», — заявил Вроньски.
Генерал Дариуш Малиновски сообщил, что, согласно разведданным, дрон, вероятно, был запущен с территории России. Неясно, было ли нарушение умышленным или вызвано сбоем. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Россия не признает ответственность, как и в случаях с «инцидентами в Молдове, Румынии, Литве, Латвии и Болгарии».
«Россия снова провоцирует нас», — сказала Косиняк-Камыш, в то время как мирные переговоры дали надежду на то, что война «имеет шанс закончиться».
Ранее в среду Косиняк-Камыш подтвердил, что дрон был военным и оснащен китайским двигателем. Вроньски добавил, что подобные дроны собираются из компонентов со всего мира, что затрудняет точное определение их происхождения. Расследование продолжается с участием военных и гражданских экспертов.