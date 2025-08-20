ВОЙНА В УКРАИНЕ
Спецпосланник Трампа посоветовал недовольным «заткнуться»
Кит Келлог назвал встречу Трампа и Путина историческим успехом в урегулировании конфликта в Украине
Кит Келлог / Reuters
20 августа 2025 г.

Спецпосланник США по урегулированию конфликта в Украине Кит Келлог призвал критиков встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске «заткнуться и сесть в угол». Об этом он заявил в эфире Fox Business, подчеркнув, что переговоры стали историческим шагом к урегулированию крупнейшего конфликта в Европе со времен Второй мировой войны.

«Я бы посоветовал критикам встречи Трампа и Путина на Аляске заткнуться и сесть в угол, потому что, знаете ли, мы живем в историческое время», — заявил Келлог, предположив, что политика Трампа войдет в историю и ляжет в основу будущих учебников «спустя 10, 15 или 20 лет».

Келлог отметил, что масштабы потерь и разрушений в Украине огромны, но дипломатия Трампа позволила сторонам приблизиться к завершению войны. «Трамп — единственный, кто смог продвинуть этот процесс», — заявил он, добавив, что после саммита на Аляске президент США собрал международных лидеров для совместной работы, чего ранее не удавалось достичь.

По словам Келлога, администрация Байдена за все время не провела ни одного разговора с Путиным, в то время как Трамп смог инициировать диалог и объединить усилия мировых лидеров.

Спецпосланник выразил уверенность, что переговоры в Анкоридже заложили основу для дальнейших шагов по прекращению конфликта, несмотря на критику со стороны некоторых политиков и СМИ.

