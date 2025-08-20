Спецпосланник США по урегулированию конфликта в Украине Кит Келлог призвал критиков встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске «заткнуться и сесть в угол». Об этом он заявил в эфире Fox Business, подчеркнув, что переговоры стали историческим шагом к урегулированию крупнейшего конфликта в Европе со времен Второй мировой войны.

«Я бы посоветовал критикам встречи Трампа и Путина на Аляске заткнуться и сесть в угол, потому что, знаете ли, мы живем в историческое время», — заявил Келлог, предположив, что политика Трампа войдет в историю и ляжет в основу будущих учебников «спустя 10, 15 или 20 лет».

Келлог отметил, что масштабы потерь и разрушений в Украине огромны, но дипломатия Трампа позволила сторонам приблизиться к завершению войны. «Трамп — единственный, кто смог продвинуть этот процесс», — заявил он, добавив, что после саммита на Аляске президент США собрал международных лидеров для совместной работы, чего ранее не удавалось достичь.