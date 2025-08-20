Президент России Владимир Путин потребовал вывода украинских войск из Донбасса. Это условие для мира с Украиной было озвучено в ходе встречи с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске. Взамен Кремль готов заморозить линию фронта в Херсонской и Запорожской областях, а также вернуть Украине оккупированные районы Сумской и Харьковской областей.

Трамп воодушевился предложением России, приняв эту идею за вполне разумную схему урегулирования. Он заявил, что Киеву непременно нужно принять это предложение, потому что в противном случае Москва возьмет эти территории силой.

Но за этой схемой скрывается совсем иная логика. Кремль претендует на районы, где сосредоточены самые мощные укрепления украинской армии. Именно поэтому эксперты называют Донбасс «поясом крепостей». Сейчас Россия контролирует около 75% Донецкой области и почти всю Луганскую. Однако основные территории были оккупированы еще в первые месяцы войны.

Чтобы убедить Трампа в неравноценности сделки, Владимир Зеленский вместе с европейскими лидерами сравнил ее с гипотетической потерей части Флориды самими США. Этот пример произвел на главу Белого дома большое впечатление, пишут СМИ. Однако территориальный вопрос будет решаться уже при личной встрече Зеленского и Путина.

О роли Донбасса в российско-украинской войне TRT на русском рассказал руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

— В чем суть предложения РФ?

— Украина должна оставить подконтрольную часть Донецкой области, и только потом можно обсуждать обмен на небольшие куски территорий Сумской, Харьковской, Днепропетровской и немного Николаевской областей. То есть фактически украинская земля в обмен на украинскую же, причем совершенно непропорционально.

— Почему Донбасс называют «поясом крепостей»?

— В 2015 году, когда активные боевые действия прекратились и конфликт перешел в фазу низкой интенсивности, Славянско-Краматорская агломерация фактически превратилась в мощный укрепрайон. Это густонаселенная урбанизированная зона — не поля и леса, а большие города, окруженные сетью небольших городков и поселков.

Достаточно вспомнить, как девять месяцев российская армия штурмовала Бахмут и за это «умылась кровью». Поэтому захват города, даже покинутого мирными жителями, остается крайне тяжелым и кровопролитным делом. Тем более что речь идет не о полевых укреплениях, а о капитальных железобетонных сооружениях, способных выдерживать удары КАБов и артиллерии.

Военные прекрасно понимают: за Славянском начинаются леса, а южнее — поля, где зацепиться не за что, и в случае прорыва можно откатиться хоть до Харькова, хоть до Днепра. Именно поэтому военные наверняка будут против такой затеи. Ведь речь идет о территории в 7 тысяч квадратных километров — это треть Донецкой области.