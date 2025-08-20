Израиль окончательно одобрил реализацию спорного проекта в районе E1 на Западном берегу, который, по оценкам палестинцев и правозащитных организаций, может поставить под угрозу возможность создания будущего палестинского государства.

Речь идет о строительстве в зоне к востоку от Аль-Кудса (Иерусалим), где планируется возведение около 3,5 тысяч квартир для расширения поселения Маале-Адумим. Окончательное решение было принято 7 августа после отклонения последних петиций, и проект получил «зеленый свет» от Комитета по планированию и застройке.

Если процесс пойдет быстро, в ближайшие месяцы могут начаться инфраструктурные работы, а строительство жилья стартует примерно через год.

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич, представляющий ультраправый лагерь, заявил на пресс-конференции, что утверждение проекта является ответом западным странам, которые за последние недели объявили о намерении признать Палестину.

«Эта реальность окончательно хоронит идею палестинского государства, потому что нечего и некого признавать», — сказал он.