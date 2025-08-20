БЛИЖНИЙ ВОСТОК
Израиль утвердил спорный проект E1
Данный шаг Тель-Авива может поставить под угрозу возможность создания будущего палестинского государства
Строительство в E1 обсуждалось более двух десятилетий. / AA
20 августа 2025 г.

Израиль окончательно одобрил реализацию спорного проекта в районе E1 на Западном берегу, который, по оценкам палестинцев и правозащитных организаций, может поставить под угрозу возможность создания будущего палестинского государства.

Речь идет о строительстве в зоне к востоку от Аль-Кудса (Иерусалим), где планируется возведение около 3,5 тысяч квартир для расширения поселения Маале-Адумим. Окончательное решение было принято 7 августа после отклонения последних петиций, и проект получил «зеленый свет» от Комитета по планированию и застройке.

Если процесс пойдет быстро, в ближайшие месяцы могут начаться инфраструктурные работы, а строительство жилья стартует примерно через год.

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич, представляющий ультраправый лагерь, заявил на пресс-конференции, что утверждение проекта является ответом западным странам, которые за последние недели объявили о намерении признать Палестину.

«Эта реальность окончательно хоронит идею палестинского государства, потому что нечего и некого признавать», — сказал он.

Значимость проекта в том, что район E1 является одним из последних географических коридоров между Рамаллой на севере и Бейт-Лахмом на юге Западного берега. Несмотря на то что расстояние между городами всего 22 километра по прямой, палестинцам приходится преодолевать длинные объезды и проходить через несколько израильских блокпостов, что значительно усложняет передвижение.

Строительство в E1, ранее замороженное из-за давления США, обсуждалось более двух десятилетий. Теперь же его реализация может фактически разорвать территориальную целостность Западного берега.

На фоне войны в Газе и усиливающегося внимания к этому региону ситуация на Западном берегу становится все более напряженной: фиксируется рост атак со стороны поселенцев, насильственные выселения палестинцев, ужесточение ограничений свободы передвижения.

Сегодня на Западном берегу и в Восточном Аль-Кудсе проживают более 700 тысяч израильских поселенцев.

