ВОЙНА В ГАЗЕ
Газа — кладбище журналистов
Власти сектора Газа сообщили, что с 7 октября 2023 года жертвами израильских атак стали 239 сотрудников СМИ
Израиль целенаправленно атакует представителей СМИ / AA
19 августа 2025 г.

Правительство в секторе Газа заявило, что число сотрудников СМИ, погибших в результате израильских атак с 7 октября 2023 года, достигло 239 человек.

По данным властей, накануне в ходе атаки израильской армии на район Сабра в южной части города Газа погиб журналист Ислам Али аль-Куми. После поминальной молитвы у больницы «Аль-Шифа» его близкие проводили его в последний путь.

В сообщении пресс-службы отмечается, что Израиль «систематически преследует палестинских журналистов и представителей СМИ». Власти Газы призвали Международную федерацию журналистов, Арабский союз журналистов и мировые СМИ осудить «спланированные атаки» Израиля.

Кроме того, содержится призыв к международному сообществу и профильным организациям рассмотреть действия Израиля в международных судах, привлечь виновных к ответственности и оказать давление для защиты работников СМИ и прекращения геноцида в Газе.

Ранее ХАМАС согласился на новое предложение о прекращении огня в Газе.

«Мы приняли новое предложение. Пусть Всевышний погасит пламя этой войны», — написал в соцсетях член политбюро ХАМАС Басем Наим.

Два израильских чиновника подтвердили CNN, что Тель-Авив получил ответ ХАМАС через посредников.

При этом Израиль настаивает на новых условиях: освобождении всех пленных, полном разоружении движения и сохранении контроля над безопасностью в секторе.

Фактически это означает, что Израиль отказывается полностью вывести войска из Газы даже после завершения боевых действий.

