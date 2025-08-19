Правительство в секторе Газа заявило, что число сотрудников СМИ, погибших в результате израильских атак с 7 октября 2023 года, достигло 239 человек.

По данным властей, накануне в ходе атаки израильской армии на район Сабра в южной части города Газа погиб журналист Ислам Али аль-Куми. После поминальной молитвы у больницы «Аль-Шифа» его близкие проводили его в последний путь.

В сообщении пресс-службы отмечается, что Израиль «систематически преследует палестинских журналистов и представителей СМИ». Власти Газы призвали Международную федерацию журналистов, Арабский союз журналистов и мировые СМИ осудить «спланированные атаки» Израиля.

Кроме того, содержится призыв к международному сообществу и профильным организациям рассмотреть действия Израиля в международных судах, привлечь виновных к ответственности и оказать давление для защиты работников СМИ и прекращения геноцида в Газе.

Ранее ХАМАС согласился на новое предложение о прекращении огня в Газе.