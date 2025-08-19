Правительство в секторе Газа заявило, что число сотрудников СМИ, погибших в результате израильских атак с 7 октября 2023 года, достигло 239 человек.
По данным властей, накануне в ходе атаки израильской армии на район Сабра в южной части города Газа погиб журналист Ислам Али аль-Куми. После поминальной молитвы у больницы «Аль-Шифа» его близкие проводили его в последний путь.
В сообщении пресс-службы отмечается, что Израиль «систематически преследует палестинских журналистов и представителей СМИ». Власти Газы призвали Международную федерацию журналистов, Арабский союз журналистов и мировые СМИ осудить «спланированные атаки» Израиля.
Кроме того, содержится призыв к международному сообществу и профильным организациям рассмотреть действия Израиля в международных судах, привлечь виновных к ответственности и оказать давление для защиты работников СМИ и прекращения геноцида в Газе.
Ранее ХАМАС согласился на новое предложение о прекращении огня в Газе.
«Мы приняли новое предложение. Пусть Всевышний погасит пламя этой войны», — написал в соцсетях член политбюро ХАМАС Басем Наим.
Два израильских чиновника подтвердили CNN, что Тель-Авив получил ответ ХАМАС через посредников.
При этом Израиль настаивает на новых условиях: освобождении всех пленных, полном разоружении движения и сохранении контроля над безопасностью в секторе.
Фактически это означает, что Израиль отказывается полностью вывести войска из Газы даже после завершения боевых действий.