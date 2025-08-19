План Израиля по оккупации сектора Газа несет серьезную угрозу для гражданского населения. Об этом заявил представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Тамин Аль-Хитан, отвечая на вопрос агентства «Анадолу» во время еженедельного брифинга в Женеве.
«Запланированная Израилем оккупация Газы создает риск массового перемещения населения и роста числа жертв. Она может вызвать бедствие, превосходящее по масштабам то, которое мы видели до сих пор в секторе Газа», — подчеркнул Аль-Хитан.
Он отметил, что в случае реализации этого плана в первую очередь пострадают раненые, инвалиды, дети, женщины и наиболее уязвимые слои населения.
Израильский кабинет министров 8 августа 2025 года одобрил план оккупации города Газа, расположенного в северной части сектора.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу Fox News, данном перед заседанием правительства, заявил, что целью Израиля является полная оккупация сектора Газа.
По данным СМИ, опубликованным накануне заседания, военные операции будут проходить поэтапно. Сначала планируется оккупация города Газа, а затем удары распространятся на центральные районы сектора, где находятся лагеря палестинских беженцев.