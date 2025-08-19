План Израиля по оккупации сектора Газа несет серьезную угрозу для гражданского населения. Об этом заявил представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Тамин Аль-Хитан, отвечая на вопрос агентства «Анадолу» во время еженедельного брифинга в Женеве.

«Запланированная Израилем оккупация Газы создает риск массового перемещения населения и роста числа жертв. Она может вызвать бедствие, превосходящее по масштабам то, которое мы видели до сих пор в секторе Газа», — подчеркнул Аль-Хитан.

Он отметил, что в случае реализации этого плана в первую очередь пострадают раненые, инвалиды, дети, женщины и наиболее уязвимые слои населения.