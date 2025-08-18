Египет заявил о готовности присоединиться к международным силам в секторе Газа при условии принятия резолюции Совета Безопасности ООН и наличия четкого политического решения. Об этом сообщил министр иностранных дел Египта Бадр Абдельатти на пресс-конференции с премьер-министром Палестины Мохаммадом Мустафой у пограничного перехода Рафах в понедельник.
Абдельатти подчеркнул, что без политического решения развертывание сил в Газе бессмысленно. По его словам, четкий мандат и политическая перспектива позволят международным силам эффективно поддерживать создание независимого палестинского государства.
Премьер-министр Палестины Мохаммад Мустафа заявил, что временный комитет будет управлять территорией после окончания войны, но полная власть останется за палестинским правительством.
«Мы не создаем новую политическую структуру в Газе, а восстанавливаем институты государства Палестина», — отметил он. Палестинское движение ХАМАС ранее поддерживало идею временного комитета для координации гуманитарной помощи и восстановления.
В понедельник движение ХАМАС приняло новое предложение о прекращении огня в Газе, не запрашивая поправок, сообщает AFP. «ХАМАС передал свой ответ посредникам, подтвердив, что движение и фракции согласились с новым предложением о прекращении огня, не требуя никаких поправок», — сказал источник на условиях анонимности.
Израильская сторона до сих пор не ответила на предложение. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил ранее в интервью Fox News, что Израиль намерен установить полный контроль над Газой, а затем передать ее «арабским силам». Переговоры о прекращении огня продолжаются в Каире, но конкретных договоренностей пока не достигнуто.
Агентство гражданской обороны Газы заявило, что в понедельник израильские силы убили по меньшей мере 19 человек по всей территории, в том числе шестерых в результате израильского огня на юге. Общее число погибших с начала военной кампании 7 октября 2023 года достигло 62 004 человек, а раненых – 156 230, большинство из которых — женщины, дети и пожилые люди.