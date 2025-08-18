Египет заявил о готовности присоединиться к международным силам в секторе Газа при условии принятия резолюции Совета Безопасности ООН и наличия четкого политического решения. Об этом сообщил министр иностранных дел Египта Бадр Абдельатти на пресс-конференции с премьер-министром Палестины Мохаммадом Мустафой у пограничного перехода Рафах в понедельник.

Абдельатти подчеркнул, что без политического решения развертывание сил в Газе бессмысленно. По его словам, четкий мандат и политическая перспектива позволят международным силам эффективно поддерживать создание независимого палестинского государства.

Премьер-министр Палестины Мохаммад Мустафа заявил, что временный комитет будет управлять территорией после окончания войны, но полная власть останется за палестинским правительством.

«Мы не создаем новую политическую структуру в Газе, а восстанавливаем институты государства Палестина», — отметил он. Палестинское движение ХАМАС ранее поддерживало идею временного комитета для координации гуманитарной помощи и восстановления.