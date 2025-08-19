Турецкие неправительственные организации (НПО) без перерыва оказывают помощь сектору Газа, который уже 682 дня находится в условиях тяжелого гуманитарного и продовольственного кризиса из-за продолжающихся израильских атак.

С 7 октября 2023 года десятки турецких благотворительных фондов доставляют в Газу продовольственные наборы, одежду, медикаменты, предметы первой необходимости и детские товары. Главным направлением помощи остается борьба с голодом.

Турецкий Красный Полумесяц за этот период отправил в Газу более 15 тыс. тонн гуманитарных грузов, включая 869 грузовиков с едой, лекарствами и средствами гигиены. Организация наладила ежедневную раздачу горячих обедов для более чем 21 тыс. человек и обеспечила подачу 1,6 млн литров питьевой воды.

Под координацией Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD) в рамках Операции по гуманитарной помощи Палестине из порта Мерсин в египетский Эль-Ариш с октября 2023 года было отправлено 16 гуманитарных судов.

Фонд İHH доставил в Газу более 35 млн горячих блюд, 127 млн единиц хлеба и свыше миллиона продуктовых наборов. В состав наборов входят консервы, макароны, мука и напитки.