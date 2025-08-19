ХАМАС согласился на новое предложение о прекращении огня в Газе. Об этом движение объявило 18 августа, уточнив, что план подготовили посредники из Катара и Египта.

«Мы приняли новое предложение. Пусть Всевышний погасит пламя этой войны», — написал в соцсетях член политбюро ХАМАС Басем Наим.

Два израильских чиновника подтвердили CNN, что Тель-Авив получил ответ ХАМАС через посредников. При этом Израиль настаивает на новых условиях: освобождении всех заложников, полном разоружении движения и сохранении контроля над безопасностью в секторе. Фактически это означает, что Израиль отказывается полностью вывести войска из Газы даже после завершения боевых действий.

Инициатива Катара и Египта возобновила переговоры, сорванные в июле. Тогда надежды на мир рухнули из-за упрямства Биньямина Нетаньяху и его ультраправых союзников. Вскоре после этого израильский кабинет безопасности проголосовал за эскалацию войны — подготовку штурма города Газа и полной оккупации сектора. Новый план арабских стран дает дипломатам шанс предотвратить еще более тяжелую гуманитарную катастрофу, отмечает CNN.

Что вошло в сделку?

По словам высокопоставленного представителя ХАМАС, первый этап сделки предусматривает освобождение 10 живых заложников и передачу 18 тел. Взамен Израиль должен выпустить 200 палестинцев: 140 пожизненно осужденных и 60 с долгими сроками, а также всех женщин и несовершеннолетних.