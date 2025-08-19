ВОЙНА В ГАЗЕ
2 мин чтения
Новый шанс на перемирие в Газе?
ХАМАС принял предложение о прекращении огня — теперь мяч на стороне Израиля
Новый шанс на перемирие в Газе?
Израильские танки в Газе / Reuters
10 часов назад

ХАМАС согласился на новое предложение о прекращении огня в Газе. Об этом движение объявило 18 августа, уточнив, что план подготовили посредники из Катара и Египта.

«Мы приняли новое предложение. Пусть Всевышний погасит пламя этой войны», — написал в соцсетях член политбюро ХАМАС Басем Наим.

Два израильских чиновника подтвердили CNN, что Тель-Авив получил ответ ХАМАС через посредников. При этом Израиль настаивает на новых условиях: освобождении всех заложников, полном разоружении движения и сохранении контроля над безопасностью в секторе. Фактически это означает, что Израиль отказывается полностью вывести войска из Газы даже после завершения боевых действий.

Инициатива Катара и Египта возобновила переговоры, сорванные в июле. Тогда надежды на мир рухнули из-за упрямства Биньямина Нетаньяху и его ультраправых союзников. Вскоре после этого израильский кабинет безопасности проголосовал за эскалацию войны — подготовку штурма города Газа и полной оккупации сектора. Новый план арабских стран дает дипломатам шанс предотвратить еще более тяжелую гуманитарную катастрофу, отмечает CNN.

Что вошло в сделку?

По словам высокопоставленного представителя ХАМАС, первый этап сделки предусматривает освобождение 10 живых заложников и передачу 18 тел. Взамен Израиль должен выпустить 200 палестинцев: 140 пожизненно осужденных и 60 с долгими сроками, а также всех женщин и несовершеннолетних.

Читайте также

Дипломаты сообщили, что проект сохраняет 98% предложений американского спецпосланника Стива Уиткоффа. Он предполагает прекращение огня, отвод израильских войск на согласованные позиции и массовые поставки гуманитарной помощи в Газу.

ХАМАС, по данным источника CNN, требует письменных гарантий США, что через 60 дней перемирие не сорвется. Ранее именно на этом этапе переговоры и застряли.

Премьер Катара 18 августа прибыл в Египет для консультаций. В ближайшие дни в Каир пригласят и Уиткоффа.

Тем временем премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ХАМАС находится «под огромным давлением», но повторил: он согласится только на полное разоружение движения. Между тем под давлением находится и сам Нетаньяху — 17 августа сотни тысяч израильтян вышли на улицы Тель-Авива и других городов, требуя подписать соглашение ради спасения заложников и прекращения войны.

СвязанныеTRT Global - Бен-Гвир запрещает Нетаньяху идти на перемирие


Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us