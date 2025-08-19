ХАМАС согласился на новое предложение о прекращении огня в Газе. Об этом движение объявило 18 августа, уточнив, что план подготовили посредники из Катара и Египта.
«Мы приняли новое предложение. Пусть Всевышний погасит пламя этой войны», — написал в соцсетях член политбюро ХАМАС Басем Наим.
Два израильских чиновника подтвердили CNN, что Тель-Авив получил ответ ХАМАС через посредников. При этом Израиль настаивает на новых условиях: освобождении всех заложников, полном разоружении движения и сохранении контроля над безопасностью в секторе. Фактически это означает, что Израиль отказывается полностью вывести войска из Газы даже после завершения боевых действий.
Инициатива Катара и Египта возобновила переговоры, сорванные в июле. Тогда надежды на мир рухнули из-за упрямства Биньямина Нетаньяху и его ультраправых союзников. Вскоре после этого израильский кабинет безопасности проголосовал за эскалацию войны — подготовку штурма города Газа и полной оккупации сектора. Новый план арабских стран дает дипломатам шанс предотвратить еще более тяжелую гуманитарную катастрофу, отмечает CNN.
Что вошло в сделку?
По словам высокопоставленного представителя ХАМАС, первый этап сделки предусматривает освобождение 10 живых заложников и передачу 18 тел. Взамен Израиль должен выпустить 200 палестинцев: 140 пожизненно осужденных и 60 с долгими сроками, а также всех женщин и несовершеннолетних.
Дипломаты сообщили, что проект сохраняет 98% предложений американского спецпосланника Стива Уиткоффа. Он предполагает прекращение огня, отвод израильских войск на согласованные позиции и массовые поставки гуманитарной помощи в Газу.
ХАМАС, по данным источника CNN, требует письменных гарантий США, что через 60 дней перемирие не сорвется. Ранее именно на этом этапе переговоры и застряли.
Премьер Катара 18 августа прибыл в Египет для консультаций. В ближайшие дни в Каир пригласят и Уиткоффа.
Тем временем премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ХАМАС находится «под огромным давлением», но повторил: он согласится только на полное разоружение движения. Между тем под давлением находится и сам Нетаньяху — 17 августа сотни тысяч израильтян вышли на улицы Тель-Авива и других городов, требуя подписать соглашение ради спасения заложников и прекращения войны.