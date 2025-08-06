В среду на военной базе Форт-Стюарт в Джорджии произошла перестрелка, в результате которой были ранены пять солдат. Стрельба, начавшаяся в 10:56 по местному времени в зоне 2-й бронетанковой бригады, была совершена военнослужащим, которого задержали в 11:35, сообщили представители базы.

По данным официальных источников, все пострадавшие получили первую помощь на месте и были доставлены в армейский госпиталь для дальнейшего лечения. Двое из раненых были срочно переведены в Медицинский центр университета Мемориал Хелс, который является травматологическим центром первого уровня. Состояние солдат остается неизвестным, но летальных исходов не зафиксировано.

Обстоятельства инцидента остаются неясными, расследование ведет армейское уголовное следственное управление при поддержке ФБР. Доступ к боевому оружию на базе строго ограничен, оно хранится в арсенале и выдается только для полевых учений.