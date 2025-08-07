Президент США Дональд Трамп допустил введение новых вторичных санкций в отношении России и ее ключевых экономических партнеров. Об этом он заявил в Овальном кабинете, комментируя недавние торговые меры против Индии.

6 августа США объявили о дополнительных пошлинах в размере 25% для индийских товаров. Они вступят в силу через 21 день. По словам Трампа, эти меры связаны с тем, что Нью-Дели закупает российскую нефть в крупных объемах и перепродает ее на международном рынке с прибылью. Он подчеркнул, что США могут принять аналогичные меры и в отношении других стран, включая Китай.

«Давайте посмотрим, что произойдет в ближайшие дни. Вы увидите гораздо больше. Вы увидите так много вторичных санкций», — заявил Трамп, добавив, что Индия уже близка к Китаю по объему закупок российской нефти.

7 августа начнут действовать пошлины на индийский импорт, которые в совокупности составят 50%. Индия назвала эти меры «несправедливыми и неоправданными» и пригрозила зеркальными шагами. В Нью-Дели подчеркнули, что вынуждены были покупать нефть у России после того, как западные поставщики переориентировались на европейский рынок.

Эксперты The New York Times выразили сомнение, что Вашингтон рискнет ввести аналогичные пошлины против Китая. Это может сорвать текущие торговые переговоры, в рамках которых в мае было достигнуто соглашение о заморозке взаимных тарифов. Срок действия этого соглашения истекает 12 августа.