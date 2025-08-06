Президент США Дональд Трамп сообщил европейским лидерам о намерении провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе, а затем организовать трехстороннюю встречу с участием президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.
В среду Трамп обсудил свои планы в телефонном разговоре с лидерами Великобритании, Германии, генеральным секретарем НАТО и Зеленским. Сообщается, что в беседе также участвовали вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. По данным издания, европейские лидеры не будут участвовать в самих встречах.
Ранее Трамп охарактеризовал переговоры своего спецпосланника Стивена Виткоффа с Путиным как весьма продуктивные, отметив, что был достигнут «значительный прогресс». Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что разговор Виткоффа с Путиным был полезным и конструктивным.
Белый дом также сообщил, что встреча Виткоффа с Путиным прошла успешно. Однако, несмотря на позитивный настрой переговоров, в пятницу ожидается введение вторичных санкций против России, как подтвердил представитель администрации, цитируемый агентством Reuters.
Трамп уже несколько месяцев пытается добиться мирного соглашения между Россией и Украиной после более чем трех лет продолжающейся войны. Предполагаемые встречи с Путиным и Зеленским рассматриваются как часть этих усилий по урегулированию конфликта.