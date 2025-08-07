ПОЛИТИКА
Израиль атаковал инфраструктуру «Хезболлы»
Израильская армия заявила об ударах по объектам «Хезболлы» на юге Ливана, включая склады с оружием и ракетную установку
Израильский солдат на границе с Ливаном / Reuters
15 часов назад

Армия Израиля нанесла авиаудары по нескольким районам южного Ливана. Об этом сообщил пресс-секретарь израильских сил Авихай Адраи.

По его словам, целью стали объекты движения «Хезболла». Уничтожены склады с оружием и пусковая установка. Адраи обвинил движение в попытках восстановить военную инфраструктуру по всей территории Ливана. Он также заявил, что «Хезболла» якобы подвергает риску мирных жителей и использует их как живой щит.

По данным Министерства здравоохранения Ливана, в результате израильского удара по населенному пункту Дейр-Сериян были ранены два человека. Бомбардировка пришлась на северную часть поселка, рядом с рекой Литани. Ливанское агентство NNA сообщило, что уничтожена стоянка, где размещалась строительная техника и автомобили.

Несмотря на перемирие, вступившее в силу 27 ноября 2024 года, израильская армия продолжает почти ежедневные атаки на юг Ливана. С момента его начала зафиксировано около 3 тыс. нарушений. Погибли не менее 213 человек. Ранения получили 508.

Израиль вывел часть войск с юга Ливана, но удерживает пять стратегических высот, занятых в ходе боев.

Резолюция 1701 Совета Безопасности ООН, принятая в 2006 году по итогам Второй ливанской войны, требует прекращения боевых действий, вывода израильской армии за пределы «Голубой линии», разоружения всех вооруженных формирований в Ливане, включая «Хезболлу», и размещения в южных районах страны армии Ливана и миротворческих сил ЮНИФИЛ.

