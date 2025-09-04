ВОЙНА В УКРАИНЕ
1 мин чтения
Гарантии для Украины готовы
Эммануэль Макрон заявил, что союзники завершили работу над гарантиями безопасности для Украины
Гарантии для Украины готовы
Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский / AP
4 сентября 2025 г.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что союзники завершили подготовку гарантий безопасности для Украины. Об этом он сказал 3 сентября в Елисейском дворце после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. 

По его словам, военные руководители после саммита в Белом доме в середине августа проделали работу, которая позволит быстро действовать в случае достижения мирного соглашения.  

«Благодаря вкладу, подготовленному, задокументированному и подтвержденному сегодня днем на уровне министров обороны в условиях строгой секретности, мы теперь можем сказать: эта работа завершена и готова к политическому одобрению», — заявил Макрон. 

Владимир Зеленский приветствовал прогресс. Он подчеркнул, что гарантии безопасности являются реальной и ощутимой поддержкой, а не символическими обещаниями. Зеленский напомнил, что предыдущие инициативы коалиции, в которые сначала никто не верил, были реализованы и продолжают работать. 

Читайте также

Европейские лидеры, участвующие в заседании «коалиции решительных» под председательством Франции и Великобритании, которое пройдет в четверг в Париже, намерены после дискуссий связаться с президентом США Дональдом Трампом. 

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал союзников начать планирование конкретных шагов по возможной отправке миротворцев в Украину. 

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил ожидание, что на саммите «коалиции решительных» или вскоре после него прозвучат четкие ответы о том, какие именно гарантии безопасности Европа сможет предложить Киеву. 

 

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us