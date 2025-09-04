Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что союзники завершили подготовку гарантий безопасности для Украины. Об этом он сказал 3 сентября в Елисейском дворце после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, военные руководители после саммита в Белом доме в середине августа проделали работу, которая позволит быстро действовать в случае достижения мирного соглашения.

«Благодаря вкладу, подготовленному, задокументированному и подтвержденному сегодня днем на уровне министров обороны в условиях строгой секретности, мы теперь можем сказать: эта работа завершена и готова к политическому одобрению», — заявил Макрон.

Владимир Зеленский приветствовал прогресс. Он подчеркнул, что гарантии безопасности являются реальной и ощутимой поддержкой, а не символическими обещаниями. Зеленский напомнил, что предыдущие инициативы коалиции, в которые сначала никто не верил, были реализованы и продолжают работать.