Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что союзники завершили подготовку гарантий безопасности для Украины. Об этом он сказал 3 сентября в Елисейском дворце после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По его словам, военные руководители после саммита в Белом доме в середине августа проделали работу, которая позволит быстро действовать в случае достижения мирного соглашения.
«Благодаря вкладу, подготовленному, задокументированному и подтвержденному сегодня днем на уровне министров обороны в условиях строгой секретности, мы теперь можем сказать: эта работа завершена и готова к политическому одобрению», — заявил Макрон.
Владимир Зеленский приветствовал прогресс. Он подчеркнул, что гарантии безопасности являются реальной и ощутимой поддержкой, а не символическими обещаниями. Зеленский напомнил, что предыдущие инициативы коалиции, в которые сначала никто не верил, были реализованы и продолжают работать.
Европейские лидеры, участвующие в заседании «коалиции решительных» под председательством Франции и Великобритании, которое пройдет в четверг в Париже, намерены после дискуссий связаться с президентом США Дональдом Трампом.
Президент Литвы Гитанас Науседа призвал союзников начать планирование конкретных шагов по возможной отправке миротворцев в Украину.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил ожидание, что на саммите «коалиции решительных» или вскоре после него прозвучат четкие ответы о том, какие именно гарантии безопасности Европа сможет предложить Киеву.