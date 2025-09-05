Президент России Владимир Путин, прокомментировал возможность размещения в Украине иностранных военных контингентов.

«Если там будут появляться какие-то войска, особенно во время боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для поражения», — заявил он.

Он добавил, что в случае достижения долгосрочного мира необходимости в размещении на территории Украины иностранных сил не будет.

«Если эти договоренности будут достигнуты, никто пусть не сомневается, что Россия их будет исполнять, исполнять в полном объеме. И мы будем уважать те гарантии безопасности, которые, конечно, должны быть выработаны и для России, и для Украины», — сказал Путин.