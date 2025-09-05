Президент России Владимир Путин, прокомментировал возможность размещения в Украине иностранных военных контингентов.
«Если там будут появляться какие-то войска, особенно во время боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для поражения», — заявил он.
Он добавил, что в случае достижения долгосрочного мира необходимости в размещении на территории Украины иностранных сил не будет.
«Если эти договоренности будут достигнуты, никто пусть не сомневается, что Россия их будет исполнять, исполнять в полном объеме. И мы будем уважать те гарантии безопасности, которые, конечно, должны быть выработаны и для России, и для Украины», — сказал Путин.
«Повторяю еще раз, безусловно, Россия будет эти договоренности исполнять. Но, во всяком случае, с нами на серьезном уровне пока это никто не обсуждал», — добавил он.
Путин также отметил, что у него с президентом США Дональдом Трампом налажен «открытый диалог», но нового разговора между ними пока не было. Трамп накануне сказал журналистам, что намерен поговорить с российским лидером в ближайшем будущем.
Кроме того, Путин повторил приглашение украинскому руководству приехать в Москву для переговоров. Он сказал, что готов к контактам с Киевом по вопросу мирного урегулирования, но не видит в этом большого смысла, «потому что договориться с украинской стороной по ключевым вопросам практически невозможно».