ВОЙНА В УКРАИНЕ
Украину защитят 26 стран — но уже после войны
Президент Франции объявил, что страны Запада согласовали гарантии безопасности для Киева
Президент Франции Эммануэль Макрон рядом с украинским коллегой Владимиром Зеленским / Reuters
5 сентября 2025 г.

Президент Франции Эммануэль Макрон 4 сентября объявил: сразу 26 стран готовы поддержать Украину после окончания войны. На пресс-конференции в Елисейском дворце рядом с украинским коллегой Владимиром Зеленским Макрон подчеркнул: союзники уже согласовали план действий для Киева.

«В день, когда бои прекратятся, гарантии безопасности начнут действовать», – заверил Макрон. По его словам, речь идет о создании международной «силы сдерживания» на суше, море и в воздухе.

Политик уточнил: войска не будут выходить на линию фронта, их задача — помешать новой крупной агрессии. Часть стран действительно готова разместить контингенты на территории Украины, другие ограничатся подготовкой военных и поставками вооружений. Конкретное число солдат он не назвал, отмечает Reuters.

На встрече в Париже присутствовали 35 лидеров «коалиции желающих». Однако Германия, Испания, Италия и Польша отказались отправлять войска. В Берлине подчеркнули: главное – финансирование, вооружение и обучение украинской армии.

Зеленский назвал решение прорывом. «Сегодня впервые за долгое время мы сделали конкретный и серьезный шаг», – отметил украинский лидер.

Вашингтон тоже не остался в стороне: администрация президента Дональда Трампа пообещала в ближайшие дни согласовать свой вклад. После августовского саммита Трампа с Владимиром Путиным на Аляске Европа опасается, что Вашингтон может вынудить Киев согласиться на унизительные уступки. 

Трамп ранее настаивал на переговорах Зеленского с Путиным, но Москва продолжает выдвигать все новые условия — требовать территориальных уступок и отказа Украины от вступления в НАТО.

В ответ на заявление Макрона Кремль уточнил: никакие западные гарантии безопасности не устроят Россию. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул: Москва не считает такие меры способствующими миру, а любое присутствие иностранных войск на территории Украины отмечает как неприемлемое.

