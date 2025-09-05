Президент Франции Эммануэль Макрон 4 сентября объявил: сразу 26 стран готовы поддержать Украину после окончания войны. На пресс-конференции в Елисейском дворце рядом с украинским коллегой Владимиром Зеленским Макрон подчеркнул: союзники уже согласовали план действий для Киева.

«В день, когда бои прекратятся, гарантии безопасности начнут действовать», – заверил Макрон. По его словам, речь идет о создании международной «силы сдерживания» на суше, море и в воздухе.

Политик уточнил: войска не будут выходить на линию фронта, их задача — помешать новой крупной агрессии. Часть стран действительно готова разместить контингенты на территории Украины, другие ограничатся подготовкой военных и поставками вооружений. Конкретное число солдат он не назвал, отмечает Reuters.

На встрече в Париже присутствовали 35 лидеров «коалиции желающих». Однако Германия, Испания, Италия и Польша отказались отправлять войска. В Берлине подчеркнули: главное – финансирование, вооружение и обучение украинской армии.

Зеленский назвал решение прорывом. «Сегодня впервые за долгое время мы сделали конкретный и серьезный шаг», – отметил украинский лидер.