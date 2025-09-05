Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что только Украина имеет право решать, могут ли иностранные войска находиться на ее территории — этим самым он отверг возражения президента РФ Владимира Путина как «‎не имеющие значения»‎.

Выступая перед европейскими журналистами, Рютте ответил на вопросы о позиции России в отношении возможного ввода миротворцев или других сил в Украину.



«Почему нас должно волновать, что Россия думает о войсках в Украине? Это суверенное государство. Это не им решать», — подчеркнул генсек.

Рютте добавил, что его удивляет, что некоторые правительства и аналитики до сих пор «оглядываются на Москву», обсуждая вопросы безопасности Украины. По его словам, только Киев может иметь решающее слово в том, кто войдет на его территорию или будет ее защищать.

Эти заявления прозвучали после того, как Кремль предупредил: любые западные войска в Украине станут «законной целью» для российских ударов. Президент Владимир Путин повторил эту угрозу на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, подчеркнув: если иностранные силы прибудут в Украину, Россия будет рассматривать их как враждебные военные подразделения — и как законные цели.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также в августе заявил, что Москва «решительно выступает против» размещения европейских военных в Украине. Он отметил, что «европейской армии» не существует, есть только национальные войска стран-членов НАТО, которых Россия считает своими прямыми противниками.