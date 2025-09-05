Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что только Украина имеет право решать, могут ли иностранные войска находиться на ее территории — этим самым он отверг возражения президента РФ Владимира Путина как «не имеющие значения».
Выступая перед европейскими журналистами, Рютте ответил на вопросы о позиции России в отношении возможного ввода миротворцев или других сил в Украину.
«Почему нас должно волновать, что Россия думает о войсках в Украине? Это суверенное государство. Это не им решать», — подчеркнул генсек.
Рютте добавил, что его удивляет, что некоторые правительства и аналитики до сих пор «оглядываются на Москву», обсуждая вопросы безопасности Украины. По его словам, только Киев может иметь решающее слово в том, кто войдет на его территорию или будет ее защищать.
Эти заявления прозвучали после того, как Кремль предупредил: любые западные войска в Украине станут «законной целью» для российских ударов. Президент Владимир Путин повторил эту угрозу на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, подчеркнув: если иностранные силы прибудут в Украину, Россия будет рассматривать их как враждебные военные подразделения — и как законные цели.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также в августе заявил, что Москва «решительно выступает против» размещения европейских военных в Украине. Он отметил, что «европейской армии» не существует, есть только национальные войска стран-членов НАТО, которых Россия считает своими прямыми противниками.
Несмотря на угрозы Москвы, Франция активно продвигает план безопасности для Украины. На саммите в Париже президент Эммануэль Макрон объявил, что 26 стран обязались направить войска по суше, морю или воздуху после заключения перемирия. Он подчеркнул, что эти силы не будут воевать с Россией, а должны гарантировать стабильность и предотвратить новую агрессию.
Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал инициативу, назвав ее первым реальным шагом к долгосрочной безопасности. США пока не уточнили свою роль, хотя Дональд Трамп допустил, что Вашингтон может предоставить воздушную поддержку в случае перемирия.