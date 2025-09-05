ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 мин чтения
Генсек НАТО отверг требования Путина
Марк Рютте заявил, что президент РФ не вправе решать, будут ли иностранные войска находиться на территории Украины
Генсек НАТО отверг требования Путина
Генсек НАТО Марк Рютте / AP
5 сентября 2025 г.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что только Украина имеет право решать, могут ли иностранные войска находиться на ее территории — этим самым он отверг возражения президента РФ Владимира Путина как «‎не имеющие значения»‎.

Выступая перед европейскими журналистами, Рютте ответил на вопросы о позиции России в отношении возможного ввода миротворцев или других сил в Украину.

«Почему нас должно волновать, что Россия думает о войсках в Украине? Это суверенное государство. Это не им решать», — подчеркнул генсек.

Рютте добавил, что его удивляет, что некоторые правительства и аналитики до сих пор «оглядываются на Москву», обсуждая вопросы безопасности Украины. По его словам, только Киев может иметь решающее слово в том, кто войдет на его территорию или будет ее защищать.

Эти заявления прозвучали после того, как Кремль предупредил: любые западные войска в Украине станут «законной целью» для российских ударов. Президент Владимир Путин повторил эту угрозу на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, подчеркнув: если иностранные силы прибудут в Украину, Россия будет рассматривать их как враждебные военные подразделения — и как законные цели.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также в августе заявил, что Москва «решительно выступает против» размещения европейских военных в Украине. Он отметил, что «европейской армии» не существует, есть только национальные войска стран-членов НАТО, которых Россия считает своими прямыми противниками.

Читайте также

Несмотря на угрозы Москвы, Франция активно продвигает план безопасности для Украины. На саммите в Париже президент Эммануэль Макрон объявил, что 26 стран обязались направить войска по суше, морю или воздуху после заключения перемирия. Он подчеркнул, что эти силы не будут воевать с Россией, а должны гарантировать стабильность и предотвратить новую агрессию.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал инициативу, назвав ее первым реальным шагом к долгосрочной безопасности. США пока не уточнили свою роль, хотя Дональд Трамп допустил, что Вашингтон может предоставить воздушную поддержку в случае перемирия.

СвязанныеTRT Global - Путин пригрозил ударом по иностранным военным в Украине


Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us