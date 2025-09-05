Российская армия в ночь на 5 сентября атаковала Украину 157 беспилотниками разных типов и семью ракетами. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.
По их данным, силы ПВО сбили 121 дрон. При этом зафиксировано попадание семи ракет и 35 ударных беспилотников в десяти локациях.
В Харьковской области атака вызвала масштабные перебои с электроснабжением. Без света остались более 40 тыс. жителей Лозовой и около 700 человек в шести населенных пунктах Близнюковской громады.
Утром в Близнюковской громаде электроснабжение полностью восстановили. В Лозовой электричество подают по три часа, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
Мэр Лозовой Сергей Зеленский рассказал, что из-за обстрелов и перепадов напряжения возникла аварийная ситуация на большой дамбе. Специалисты работают над ликвидацией повреждений.
В Черниговской области часть населенных пунктов Новгород-Северской громады также осталась без света. Глава районной администрации Александр Селиверстов сообщил, что удар пришелся по критической инфраструктуре. Важные объекты перевели на альтернативное электроснабжение.
В Днепре российский удар пришелся по предприятию. Там возник пожар, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. Подробности он не уточнил.
В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.