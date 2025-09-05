Российская армия в ночь на 5 сентября атаковала Украину 157 беспилотниками разных типов и семью ракетами. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

По их данным, силы ПВО сбили 121 дрон. При этом зафиксировано попадание семи ракет и 35 ударных беспилотников в десяти локациях.

В Харьковской области атака вызвала масштабные перебои с электроснабжением. Без света остались более 40 тыс. жителей Лозовой и около 700 человек в шести населенных пунктах Близнюковской громады.

Утром в Близнюковской громаде электроснабжение полностью восстановили. В Лозовой электричество подают по три часа, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.