ВОЙНА В УКРАИНЕ
Российские удары повредили дамбу в Украине
Россия ночью атаковала Украину 157 дронами и семью ракетами, часть критической инфраструктуры осталась без света
В Лозовой и Черниговской области после обстрелов пропал свет / ГСЧС Украины
5 сентября 2025 г.

Российская армия в ночь на 5 сентября атаковала Украину 157 беспилотниками разных типов и семью ракетами. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ. 

По их данным, силы ПВО сбили 121 дрон. При этом зафиксировано попадание семи ракет и 35 ударных беспилотников в десяти локациях. 

В Харьковской области атака вызвала масштабные перебои с электроснабжением. Без света остались более 40 тыс. жителей Лозовой и около 700 человек в шести населенных пунктах Близнюковской громады.  

Утром в Близнюковской громаде электроснабжение полностью восстановили. В Лозовой электричество подают по три часа, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. 

Мэр Лозовой Сергей Зеленский рассказал, что из-за обстрелов и перепадов напряжения возникла аварийная ситуация на большой дамбе. Специалисты работают над ликвидацией повреждений. 

В Черниговской области часть населенных пунктов Новгород-Северской громады также осталась без света. Глава районной администрации Александр Селиверстов сообщил, что удар пришелся по критической инфраструктуре. Важные объекты перевели на альтернативное электроснабжение. 

В Днепре российский удар пришелся по предприятию. Там возник пожар, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. Подробности он не уточнил. 

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон. 

