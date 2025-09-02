Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил о рисках дефицита газа в Европе в случае холодной зимы. По его словам, темпы закачки топлива в подземные хранилища отстают от необходимых, и некоторые страны могут не достичь целевого уровня к началу отопительного сезона.
«В Европе, похоже, до сих пор не осознают масштаба проблемы с закачкой газа в ПХГ», — приводит слова Миллера пресс-служба компании. Он отметил, что Германии и Нидерландам, входящим в пятерку стран с крупнейшими мощностями хранения, будет сложно достичь целевого показателя в 90%. По его данным, немецкие хранилища заполнены на 71,1%, нидерландские — на 64,8%.
Особо тревожная ситуация, по его словам, складывается в странах Балтии. Инчукалнское ПХГ в Латвии, единственное в регионе, заполнено лишь наполовину, а темпы закачки находятся на историческом минимуме.
«То есть подготовка к зиме фактически сорвана», — подчеркнул Миллер.
Он напомнил, что сезон отбора газа из хранилищ в Европе часто начинается уже в первой половине октября, и времени для исправления ситуации остается мало.
По данным Gas Infrastructure Europe (GIE) на 31 августа, за пять месяцев летней кампании странам ЕС удалось компенсировать лишь две трети объемов, израсходованных за прошлую зиму. Разрыв достиг 18,9 млрд куб. м — это второй худший показатель за всю историю наблюдений.
Reuters уточняет, что в целом к концу августа 2025 года европейские хранилища были заполнены на 76%. Для сравнения: годом ранее показатель составлял 92%. По оценкам агентства, достичь целевого уровня к октябрю Европе поможет рост импорта СПГ, который должен компенсировать временное снижение поставок из Норвегии из-за планового обслуживания месторождений.
Тем временем Евросоюз продолжает курс на полный отказ от российского газа. До 2022 года Россия обеспечивала около 45% импорта, к 2024 году доля сократилась до 19% — в основном за счет поставок по «Турецкому потоку» и в форме СПГ. К концу 2025 года показатель должен снизиться до 13%.
В Европарламенте обсуждают ускорение сроков полного эмбарго: вместо января 2028 года переход может быть перенесен на начало 2027-го. Накануне председательствующая в Совете ЕС Дания предложила закрыть все возможные лазейки для попадания российского газа на европейский рынок после введения запрета.