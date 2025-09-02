Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил о рисках дефицита газа в Европе в случае холодной зимы. По его словам, темпы закачки топлива в подземные хранилища отстают от необходимых, и некоторые страны могут не достичь целевого уровня к началу отопительного сезона.

«В Европе, похоже, до сих пор не осознают масштаба проблемы с закачкой газа в ПХГ», — приводит слова Миллера пресс-служба компании. Он отметил, что Германии и Нидерландам, входящим в пятерку стран с крупнейшими мощностями хранения, будет сложно достичь целевого показателя в 90%. По его данным, немецкие хранилища заполнены на 71,1%, нидерландские — на 64,8%.

Особо тревожная ситуация, по его словам, складывается в странах Балтии. Инчукалнское ПХГ в Латвии, единственное в регионе, заполнено лишь наполовину, а темпы закачки находятся на историческом минимуме.

«То есть подготовка к зиме фактически сорвана», — подчеркнул Миллер.

Он напомнил, что сезон отбора газа из хранилищ в Европе часто начинается уже в первой половине октября, и времени для исправления ситуации остается мало.