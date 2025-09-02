Северная Корея впервые заявила о разработке новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-20». Об этом сообщает The Korea Times со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР.

По данным агентства, лидер страны Ким Чен Ын посетил Институт химических материалов при главном ракетном управлении. Он проверил производство нового твердотопливного двигателя на основе углеволоконных композитов и ознакомился с результатами испытаний. Также обсуждалось создание производственной базы для выпуска ракет.

Пхеньян опубликовал фотографию Ким Чен Ына на фоне корпуса, предположительно, будущей «Хвасон-20».

Заявление прозвучало за несколько часов до поездки северокорейского лидера в Пекин на военный парад. Депутат южнокорейской оппозиционной партии «Сила народа» Ю Ён-вон заявил, что планы по «Хвасон-20» выглядят как демонстрация намерения присоединиться к антиамериканской коалиции. Он напомнил о возможности получения помощи от Москвы и предположил, что углеволокно для сопел могло поступить из России.

Министерство обороны и Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщили, что внимательно следят за развитием северокорейской ракетной программы.