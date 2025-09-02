Северная Корея впервые заявила о разработке новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-20». Об этом сообщает The Korea Times со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР.
По данным агентства, лидер страны Ким Чен Ын посетил Институт химических материалов при главном ракетном управлении. Он проверил производство нового твердотопливного двигателя на основе углеволоконных композитов и ознакомился с результатами испытаний. Также обсуждалось создание производственной базы для выпуска ракет.
Пхеньян опубликовал фотографию Ким Чен Ына на фоне корпуса, предположительно, будущей «Хвасон-20».
Заявление прозвучало за несколько часов до поездки северокорейского лидера в Пекин на военный парад. Депутат южнокорейской оппозиционной партии «Сила народа» Ю Ён-вон заявил, что планы по «Хвасон-20» выглядят как демонстрация намерения присоединиться к антиамериканской коалиции. Он напомнил о возможности получения помощи от Москвы и предположил, что углеволокно для сопел могло поступить из России.
Министерство обороны и Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщили, что внимательно следят за развитием северокорейской ракетной программы.
Аналитики считают, что главной задачей инженеров станет не увеличение дальности — предыдущие ракеты «Хвасон-19» и «Хвасон-18» уже способны поражать всю территорию США, преодолевая более 15 тыс. километров. Речь может идти об улучшении тяги двигателя для оснащения ракеты разделяющимися боевыми частями.
«Увеличение тяги может позволить разместить несколько боеголовок, а также упростить конструкцию твердотопливного двигателя», — отметил Чан Ён Гын, руководитель центра ракетных исследований Корейского института национальной стратегии.
31 октября 2024 года КНДР уже проводила испытания «Хвасон-19». Теперь новая ракета может стать более сложной целью для систем ПРО.
Между тем, военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей продолжает расти. Эксперты указывают, что Москва могла помочь Пхеньяну построить два эсминца, спущенные на воду этой весной.