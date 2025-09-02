Япония не собирается ограничиваться Курильскими островами и готовит новые территориальные претензии к России. Об этом в интервью «Аргументам и фактам» заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

«Япония готовит почву для выдвижения новых территориальных претензий, в том числе в акваториях омывающих Россию морей, что напрямую затрагивает интересы России в области национальной безопасности», — сказал Патрушев.

По его словам, политику Токио, который требует возвращения островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряды Хабомаи, определяет «чисто коммерческий интерес».

«Японцам сегодня нужна не справедливость в вопросе о так называемых «северных территориях», а ресурсы. И минеральные, и биологические. Морские глубины около Курил обладают уникальной гидрографией», — отметил он.