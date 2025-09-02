Япония не собирается ограничиваться Курильскими островами и готовит новые территориальные претензии к России. Об этом в интервью «Аргументам и фактам» заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
«Япония готовит почву для выдвижения новых территориальных претензий, в том числе в акваториях омывающих Россию морей, что напрямую затрагивает интересы России в области национальной безопасности», — сказал Патрушев.
По его словам, политику Токио, который требует возвращения островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряды Хабомаи, определяет «чисто коммерческий интерес».
«Японцам сегодня нужна не справедливость в вопросе о так называемых «северных территориях», а ресурсы. И минеральные, и биологические. Морские глубины около Курил обладают уникальной гидрографией», — отметил он.
Патрушев подчеркнул, что Россия владеет южными Курилами «по праву» и обсуждать этот вопрос «нечего». При этом он выразил обеспокоенность тем, что Япония, имеющая сильный флот и тесно взаимодействующая с НАТО, постепенно отказывается от пацифизма в пользу «оголтелого реваншизма» под влиянием «агрессивной пропаганды» Запада.
«Токио по-прежнему видит двух врагов — Россию и Китай», — сказал Патрушев.
По его версии, НАТО намерено использовать японский флот для операций в разных регионах мира, поэтому Япония ищет способ снять законодательный запрет на применение вооруженных сил за пределами страны.
Кроме того, Патрушев заявил, что у Японии есть все возможности для создания ядерного оружия и средств его доставки. По его прогнозам, такой арсенал может появиться «за несколько лет», поскольку страна накопила значительные запасы плутония, пригодного для военных целей, а собственная ядерная программа у нее существовала еще во времена Второй мировой войны.