Франция выдала международные ордера на арест бывшего президента Сирии Башара Асада и еще шести высокопоставленных экс-чиновников. Об этом сообщает France24.
Дело связано с бомбардировкой города Хомс в 2012 году. В результате атаки погибли 56-летняя американская журналистка Мари Колвин, работавшая в британской газете The Sunday Times, и 28-летний французский фотограф Реми Ошлик.
Французские власти расследуют этот инцидент как возможное преступление против человечности и военное преступление.
Ордера затрагивают не только Башара Асада. Среди фигурантов — его брат Махер Асад, занимавший пост главы 4-й бронетанковой дивизии, бывший начальник разведки Али Мамлюк и бывший начальник штаба армии Али Аюба.
Следствие считает, что сирийские власти целенаправленно обстреливали центр, где находились иностранные журналисты. В Париже подчеркивают, что выдача ордеров отражает приверженность Франции принципу борьбы с безнаказанностью за военные преступления.
Режим Башара Асада, известный своей жестокой репрессией против инакомыслия с 2011 года, обвиняется в военных преступлениях, включая массовые казни. По самым приблизительным оценкам, за 13 лет гражданского конфликта режим убил более 500 тыс. Сирийцев.
Режим, правивший Сирией с 1971 года, пал в ночь на 8 декабря 2024 года. Оппозиционные силы за 12 дней заняли все крупные города и Дамаск, практически не встретив сопротивления правительственных войск.
Асад бежал в Россию, где получил убежище.