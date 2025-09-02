Франция выдала международные ордера на арест бывшего президента Сирии Башара Асада и еще шести высокопоставленных экс-чиновников. Об этом сообщает France24.

Дело связано с бомбардировкой города Хомс в 2012 году. В результате атаки погибли 56-летняя американская журналистка Мари Колвин, работавшая в британской газете The Sunday Times, и 28-летний французский фотограф Реми Ошлик.

Французские власти расследуют этот инцидент как возможное преступление против человечности и военное преступление.

Ордера затрагивают не только Башара Асада. Среди фигурантов — его брат Махер Асад, занимавший пост главы 4-й бронетанковой дивизии, бывший начальник разведки Али Мамлюк и бывший начальник штаба армии Али Аюба.