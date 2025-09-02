ПОЛИТИКА
Шавкат Мирзиёев и Си Цзиньпин договорились о создании центра искусственного интеллекта и подписали новые соглашения о сотрудничестве в науке, экономике и культуре
2 сентября 2025 г.

Узбекистан и Китай рассматривают возможность создания совместного центра по развитию искусственного интеллекта. Президент Шавкат Мирзиёев обсудил эту инициативу с председателем КНР Си Цзиньпином 2 сентября в Пекине. По словам узбекской стороны, проект будет способствовать продвижению инноваций и подготовке специалистов. 

Важное внимание на переговорах уделялось научно-образовательной сфере. В Узбекистане уже действуют филиал Северо-западного сельского и лесного университета и Международный математический центр.  

Недавно подписано соглашение об открытии филиала Сианьского нефтяного университета, также ведутся переговоры с Пекинским технологическим институтом.  

В регионах страны планируется создание «Мастерских Лу Баня», где будут готовить специалистов в энергетике, машиностроении, искусственном интеллекте, медицине и сельском хозяйстве. Активно развивается деятельность институтов Конфуция, расширяются возможности изучения китайского языка. 

Для стимулирования туристического обмена между двумя странами введен безвизовый режим и увеличено количество авиарейсов. 

Экономическая кооперация становится ключевым направлением сотрудничества. В 2024 году товарооборот между странами превысил 14 млрд долларов, а с начала текущего года вырос еще на 23 процента.  

Цель сторон — довести его до 20 млрд долларов. Портфель инвестиционных проектов превышает 60 млрд долларов. Только в прошлом году стартовали 64 проекта на сумму свыше 10 млрд. В Узбекистане работают совместные технопарки и индустриальные зоны, расширяется производство автомобилей марки BYD с повышением уровня локализации. 

Важным направлением стали совместные инициативы в области «зеленой» энергетики, цифровизации транспорта и переработки критических минералов.  

Отмечено начало практической фазы возведения железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. 

Особое внимание уделено совместной работе по сокращению бедности. Для этого создается экспертный совет, который будет использовать китайский опыт в реализации социальных программ. 

По итогам переговоров Мирзиёева и Си были подписаны ключевые соглашения. Стороны договорились о сопряжении стратегии «Узбекистан-2030» с инициативой «Один пояс и один путь». 

