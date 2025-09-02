Узбекистан и Китай рассматривают возможность создания совместного центра по развитию искусственного интеллекта. Президент Шавкат Мирзиёев обсудил эту инициативу с председателем КНР Си Цзиньпином 2 сентября в Пекине. По словам узбекской стороны, проект будет способствовать продвижению инноваций и подготовке специалистов.
Важное внимание на переговорах уделялось научно-образовательной сфере. В Узбекистане уже действуют филиал Северо-западного сельского и лесного университета и Международный математический центр.
Недавно подписано соглашение об открытии филиала Сианьского нефтяного университета, также ведутся переговоры с Пекинским технологическим институтом.
В регионах страны планируется создание «Мастерских Лу Баня», где будут готовить специалистов в энергетике, машиностроении, искусственном интеллекте, медицине и сельском хозяйстве. Активно развивается деятельность институтов Конфуция, расширяются возможности изучения китайского языка.
Для стимулирования туристического обмена между двумя странами введен безвизовый режим и увеличено количество авиарейсов.
Экономическая кооперация становится ключевым направлением сотрудничества. В 2024 году товарооборот между странами превысил 14 млрд долларов, а с начала текущего года вырос еще на 23 процента.
Цель сторон — довести его до 20 млрд долларов. Портфель инвестиционных проектов превышает 60 млрд долларов. Только в прошлом году стартовали 64 проекта на сумму свыше 10 млрд. В Узбекистане работают совместные технопарки и индустриальные зоны, расширяется производство автомобилей марки BYD с повышением уровня локализации.
Важным направлением стали совместные инициативы в области «зеленой» энергетики, цифровизации транспорта и переработки критических минералов.
Отмечено начало практической фазы возведения железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан.
Особое внимание уделено совместной работе по сокращению бедности. Для этого создается экспертный совет, который будет использовать китайский опыт в реализации социальных программ.
По итогам переговоров Мирзиёева и Си были подписаны ключевые соглашения. Стороны договорились о сопряжении стратегии «Узбекистан-2030» с инициативой «Один пояс и один путь».