Узбекистан и Китай рассматривают возможность создания совместного центра по развитию искусственного интеллекта. Президент Шавкат Мирзиёев обсудил эту инициативу с председателем КНР Си Цзиньпином 2 сентября в Пекине. По словам узбекской стороны, проект будет способствовать продвижению инноваций и подготовке специалистов.

Важное внимание на переговорах уделялось научно-образовательной сфере. В Узбекистане уже действуют филиал Северо-западного сельского и лесного университета и Международный математический центр.

Недавно подписано соглашение об открытии филиала Сианьского нефтяного университета, также ведутся переговоры с Пекинским технологическим институтом.

В регионах страны планируется создание «Мастерских Лу Баня», где будут готовить специалистов в энергетике, машиностроении, искусственном интеллекте, медицине и сельском хозяйстве. Активно развивается деятельность институтов Конфуция, расширяются возможности изучения китайского языка.

Для стимулирования туристического обмена между двумя странами введен безвизовый режим и увеличено количество авиарейсов.

Экономическая кооперация становится ключевым направлением сотрудничества. В 2024 году товарооборот между странами превысил 14 млрд долларов, а с начала текущего года вырос еще на 23 процента.