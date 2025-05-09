США готовы снизить тарифы на китайский импорт с нынешних 145% до 50%. Администрация Дональда Трампа решила пойти на уступки в преддверии переговоров с Китаем, которые пройдут в Швейцарии 10 мая, сообщает New York Post со ссылкой на источники.

По данным издания, американский бизнес считает более устойчивым потолок тарифов в 50-55%. Джей Форман, глава Basic Fun, отметил: цифра, которая прозвучала как необходимая для возобновления отгрузок из Китая, — 54%. Одновременно США обсуждают снижение тарифов на продукцию из соседних стран Южной Азии до 25%.

Сообщается, что решение о снижении пошлин стало результатом продуктивных встреч с генеральными директорами крупнейших розничных компаний, включая Walmart, Target и Home Depot, которые состоялись в Белом доме в конце апреля.

В Белом доме отказались подтвердить какие-либо конкретные цифры, заявив: когда решения о тарифах будут приняты, они будут исходить непосредственно от президента.

Сам же Трамп 8 мая заявил, что ожидает содержательных переговоров с Китаем по вопросам торговли в предстоящие выходные и отметил, что текущие пошлины США в размере 145% в отношении Китая, вероятно, будут снижены.

«‎Выше уже некуда. Сейчас пошлина составляет 145%, так что понятно, что снижение неизбежно‎», — заявил Трамп. Он также выразил уверенность, что Китай заинтересован в заключении сделки.

«‎У Китая много причин идти на соглашение. На самом деле, им это даже нужнее, чем нам‎», — отметил американский лидер.

Он также допустил скорую встречу с председателем КНР Си Цзиньпином после переговоров. Это первый сигнал со стороны главы Белого дома о готовности смягчить риторику в отношении Пекина.

Примечательно, что заявления о Китае прозвучали во время пресс-конференции, на которой Трамп объявил о заключении первого торгового соглашения с Великобританией. Белый дом представил его как образец для всех других стран, затронутых тарифами.



