ПОЛИТИКА
2 мин чтения
США в три раза сократят пошлины для Китая
Президент Трамп готов урезать тарифы с нынешних 145% до 50% на время торговых переговоров с Пекином
США в три раза сократят пошлины для Китая
Лидеры США и Китая Дональд Трамп и Си Цзиньпин / Reuters
9 мая 2025 г.

США готовы снизить тарифы на китайский импорт с нынешних 145% до 50%. Администрация Дональда Трампа решила пойти на уступки в преддверии переговоров с Китаем, которые пройдут в Швейцарии 10 мая, сообщает New York Post со ссылкой на источники.

По данным издания, американский бизнес считает более устойчивым потолок тарифов в 50-55%. Джей Форман, глава Basic Fun, отметил: цифра, которая прозвучала как необходимая для возобновления отгрузок из Китая, — 54%. Одновременно США обсуждают снижение тарифов на продукцию из соседних стран Южной Азии до 25%.

Сообщается, что решение о снижении пошлин стало результатом продуктивных встреч с генеральными директорами крупнейших розничных компаний, включая Walmart, Target и Home Depot, которые состоялись в Белом доме в конце апреля.

В Белом доме отказались подтвердить какие-либо конкретные цифры, заявив: когда решения о тарифах будут приняты, они будут исходить непосредственно от президента.

Сам же Трамп 8 мая заявил, что ожидает содержательных переговоров с Китаем по вопросам торговли в предстоящие выходные и отметил, что текущие пошлины США в размере 145% в отношении Китая, вероятно, будут снижены. 

«‎Выше уже некуда. Сейчас пошлина составляет 145%, так что понятно, что снижение неизбежно‎», — заявил Трамп. Он также выразил уверенность, что Китай заинтересован в заключении сделки.

«‎У Китая много причин идти на соглашение. На самом деле, им это даже нужнее, чем нам‎», — отметил американский лидер.

Он также допустил скорую встречу с председателем КНР Си Цзиньпином после переговоров. Это первый сигнал со стороны главы Белого дома о готовности смягчить риторику в отношении Пекина.

Примечательно, что заявления о Китае прозвучали во время пресс-конференции, на которой Трамп объявил о заключении первого торгового соглашения с Великобританией. Белый дом представил его как образец для всех других стран, затронутых тарифами.


Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us