Глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Бурханеттин Дуран резко осудил атаку Израиля на столицу Катара Доху, где целью стали представители переговорной делегации движения ХАМАС.

«Этот удар, далекий от любой государственной традиции, является открытым нарушением международного права, суверенитета Катара и человеческой совести. Он подрывает все усилия ради мира и стабильности в регионе», — подчеркнул Дуран.

По его словам, атака Израиля ясно показывает, что цель — «не мир, а продолжение геноцида и пролития невинной крови».