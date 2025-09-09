Глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Бурханеттин Дуран резко осудил атаку Израиля на столицу Катара Доху, где целью стали представители переговорной делегации движения ХАМАС.
«Этот удар, далекий от любой государственной традиции, является открытым нарушением международного права, суверенитета Катара и человеческой совести. Он подрывает все усилия ради мира и стабильности в регионе», — подчеркнул Дуран.
По его словам, атака Израиля ясно показывает, что цель — «не мир, а продолжение геноцида и пролития невинной крови».
Глава Управления коммуникаций отметил, что международное сообщество не должно оставаться в стороне.
«Перед лицом этой жестокости необходимо объединиться, встать на сторону права и справедливости и проявить общую волю ради будущего, где восторжествует мир», — сказал он.
Дуран подчеркнул, что Турция во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом поддерживает «справедливую борьбу палестинского народа» и солидарна с «дружественным и братским Катаром, который играет роль посредника в переговорах о перемирии».