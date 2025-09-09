Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что удар Израиля по делегации движения ХАМАС в столице Катара продемонстрировал истинные цели правительства Биньямина Нетаньяху — углубить конфликт и дестабилизировать регион.
«Атака, совершенная сегодня против переговорной группы в Катаре, ясно показала, что обезумевшее правительство Нетаньяху стремится лишь к продолжению войны и хаоса», — написал турецкий лидер в социальной сети NeXT.
Эрдоган подчеркнул, что атака является «открытым нарушением международного права и суверенитета Катара» и что Израиль целенаправленно ставит под угрозу «безопасность и стабильность братской страны».
«Я решительно осуждаю этот удар. Турция со всеми своими возможностями продолжит стоять рядом с палестинскими братьями, а также с союзным и стратегическим партнером — Государством Катар. Те, кто сделал терроризм государственной политикой, никогда не достигнут своих целей», — заявил турецкий президент.
Глава государства отметил, что Израиль стремится втянуть в катастрофу весь регион, однако Анкара сохранит «твердую и решительную позицию» и «не пожалеет усилий для защиты мира, международного права и свободы палестинского народа».