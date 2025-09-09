Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что удар Израиля по делегации движения ХАМАС в столице Катара продемонстрировал истинные цели правительства Биньямина Нетаньяху — углубить конфликт и дестабилизировать регион.

«Атака, совершенная сегодня против переговорной группы в Катаре, ясно показала, что обезумевшее правительство Нетаньяху стремится лишь к продолжению войны и хаоса», — написал турецкий лидер в социальной сети NeXT.

Эрдоган подчеркнул, что атака является «открытым нарушением международного права и суверенитета Катара» и что Израиль целенаправленно ставит под угрозу «безопасность и стабильность братской страны».