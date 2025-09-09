ТУРЦИЯ
Представитель AK Parti Омер Челик назвал удар Израиля по Дохе варварским актом террора и прямым вызовом международному праву
«Превращать посредников в цель — это варварский террор»
Представитель Партии справедливости и развития Омер Челик / AA
9 сентября 2025 г.

Пресс-секретарь Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик резко осудил израильский удар по Дохе, где целью стали представители переговорной делегации движения ХАМАС. 

«Израильское нападение в Катаре — варварский теракт. Это грубое нарушение международного права», — подчеркнул Челик. 

По его словам, Израиль этим ударом вновь показал, что является противником любых инициатив ради мира и прекращения огня.  

«Мы решительно осуждаем эту атаку, угрожающую безопасности дружественного и братского Катара», — добавил он. 

Челик отметил, что удар по переговорщикам ХАМАС означает атаку на все государства, призывающие к миру и перемирию.  

«Призывать к переговорам, а затем превращать посредников в цель — это варварский террор», — сказал представитель AK Parti. 

Он подчеркнул, что Израиль поставил под удар все страны, которые выступают за прекращение войны. 

