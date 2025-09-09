Пресс-секретарь Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик резко осудил израильский удар по Дохе, где целью стали представители переговорной делегации движения ХАМАС.

«Израильское нападение в Катаре — варварский теракт. Это грубое нарушение международного права», — подчеркнул Челик.

По его словам, Израиль этим ударом вновь показал, что является противником любых инициатив ради мира и прекращения огня.

«Мы решительно осуждаем эту атаку, угрожающую безопасности дружественного и братского Катара», — добавил он.