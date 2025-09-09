Пресс-секретарь Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик резко осудил израильский удар по Дохе, где целью стали представители переговорной делегации движения ХАМАС.
«Израильское нападение в Катаре — варварский теракт. Это грубое нарушение международного права», — подчеркнул Челик.
По его словам, Израиль этим ударом вновь показал, что является противником любых инициатив ради мира и прекращения огня.
«Мы решительно осуждаем эту атаку, угрожающую безопасности дружественного и братского Катара», — добавил он.
Челик отметил, что удар по переговорщикам ХАМАС означает атаку на все государства, призывающие к миру и перемирию.
«Призывать к переговорам, а затем превращать посредников в цель — это варварский террор», — сказал представитель AK Parti.
Он подчеркнул, что Израиль поставил под удар все страны, которые выступают за прекращение войны.