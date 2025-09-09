Турция осудила удар Израиля по столице Катара Дохе, где целью стали представители переговорной делегации движения ХАМАС.

Анкара заявила, что атака, произошедшая во время переговоров о прекращении огня, «показывает, что Израиль стремится не к миру, а к продолжению войны».

«С этим нападением в список стран, на которые нацелился Израиль, добавился Катар, выступающий посредником на переговорах. Это является открытым доказательством того, что Израиль проводит экспансионистскую политику и превратил терроризм в государственный метод», — говорится в заявлении.