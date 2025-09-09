ТУРЦИЯ
Турция выразила поддержку Катару после израильского удара
Турция заявила, что атака Израиля на переговорщиков ХАМАС в Дохе является ярким доказательством его экспансионистской политики и превращения терроризма в государственный метод
МИД Турции / AA
9 сентября 2025 г.

Турция осудила удар Израиля по столице Катара Дохе, где целью стали представители переговорной делегации движения ХАМАС. 

Анкара заявила, что атака, произошедшая во время переговоров о прекращении огня, «показывает, что Израиль стремится не к миру, а к продолжению войны». 

«С этим нападением в список стран, на которые нацелился Израиль, добавился Катар, выступающий посредником на переговорах. Это является открытым доказательством того, что Израиль проводит экспансионистскую политику и превратил терроризм в государственный метод», — говорится в заявлении. 

В Анкаре подчеркнули, что Турция стоит на стороне Катара перед лицом «подлого удара, направленного против его суверенитета и безопасности». 

Турция вновь призвала международное сообщество оказать давление на Израиль с целью остановить его продолжающуюся агрессию против Палестины и региона. 

 

