ПОЛИТИКА
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Полиция в США разогнала студенческий протест за Палестину
В библиотеке Колумбийского университета полиция Нью-Йорка задержала не менее 70 студентов, участвовавших в акции в поддержку Палестины
Полиция в США разогнала студенческий протест за Палестину
В Колумбийском университете прошла масштабная акция в поддержку Палестины / Reuters
8 мая 2025 г.

В библиотеке Батлера в Колумбийском университете, одном из главных центров студенческих протестов в США, прошла масштабная акция в поддержку Палестины. Студенты собрались внутри здания, скандировали лозунги и отказались его покинуть.

Администрация университета обратилась за помощью в полицию. Сотрудники полиции Нью-Йорка ворвались в библиотеку и задержали не менее 70 человек. В ходе задержаний происходили столкновения между силовиками и демонстрантами.

Организаторы акции заявили, что столкнулись с «одной из крупнейших в мире военизированных полицейских сил». В заявлении студенческой группы говорится: «Охрана душила нас, но мы не сдавались. Мы не будем молча уходить. Палестина — наш компас».

Президент университета Клэр Шипман прокомментировала ситуацию, заявив, что участники протеста отказались назвать себя и покинуть здание, в связи с чем были задержаны.

На фоне волны студенческих протестов в поддержку Палестины, ранее администрация президента Дональда Трампа пригрозила сократить федеральное финансирование для ряда университетов, включая Гарвард. Основанием для давления стали как акции солидарности с Палестиной, так и программы, связанные с политикой разнообразия, равенства и инклюзивности.

В январе Трамп подписал исполнительный указ «по борьбе с антисемитизмом», который поручает федеральным агентствам изучить возможности депортации активистов, поддерживающих Палестину, включая студенческие протесты.

Согласно документу, ведомства должны в течение 60 дней представить в Белый дом рекомендации по применению гражданского и уголовного законодательства для высылки иностранцев, в том числе студентов с визами, нарушивших закон во время акций протеста.

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