Израильская армия подтвердила нанесение удара по электростанции в столице Йемена, Сане.
По данным армейского ведомства, целью атаки стала электростанция на юге города. Израиль утверждает, что этот объект использовался поддерживаемыми Ираном хуситами.
В пресс-службе отметили, что удар был ответом на пуски баллистических ракет и беспилотников по территории Израиля. Представитель армии сообщил, что операцию провели силы военно-морского флота Израиля.
Ранее утром местные источники в Йемене сообщили о мощных взрывах в районе электростанции Хазиз на юге Саны.
Член политбюро хуситов Хизам аль-Асад в публикации в социальной сети X заявил, что Израиль «целенаправленно атакует объекты инфраструктуры и гражданские сооружения, такие как электростанции и водоснабжение».
Хуситы, нарушив перемирие от 19 января, периодически обстреливают Израиль баллистическими ракетами и запускают дроны. Эти действия они объясняют возобновлением интенсивных атак израильской армии на сектор Газа.
Хуситы начали атаки на морское судоходство в конце 2023 года после начала агрессии в Газе. Они заявили о поддержке палестинского движения ХАМАС и пообещали нанести удары по всем судам, которые связаны с Израилем.
В июле 2025 года Израиль объявил о начале своей операции против хуситов под названием «Черный флаг».