Израильская армия подтвердила нанесение удара по электростанции в столице Йемена, Сане.

По данным армейского ведомства, целью атаки стала электростанция на юге города. Израиль утверждает, что этот объект использовался поддерживаемыми Ираном хуситами.

В пресс-службе отметили, что удар был ответом на пуски баллистических ракет и беспилотников по территории Израиля. Представитель армии сообщил, что операцию провели силы военно-морского флота Израиля.

Ранее утром местные источники в Йемене сообщили о мощных взрывах в районе электростанции Хазиз на юге Саны.

Член политбюро хуситов Хизам аль-Асад в публикации в социальной сети X заявил, что Израиль «целенаправленно атакует объекты инфраструктуры и гражданские сооружения, такие как электростанции и водоснабжение».