ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Израиль атаковал электростанцию в Сане
Армия Израиля нанесла удар по электростанции в столице Йемена, заявив, что объект использовался хуситами
Израиль атаковал электростанцию в Сане
В Йемене сообщили о взрывах на электростанции после удара Израиля / Reuters
17 августа 2025 г.

Израильская армия подтвердила нанесение удара по электростанции в столице Йемена, Сане. 

По данным армейского ведомства, целью атаки стала электростанция на юге города. Израиль утверждает, что этот объект использовался поддерживаемыми Ираном хуситами. 

В пресс-службе отметили, что удар был ответом на пуски баллистических ракет и беспилотников по территории Израиля. Представитель армии сообщил, что операцию провели силы военно-морского флота Израиля. 

Ранее утром местные источники в Йемене сообщили о мощных взрывах в районе электростанции Хазиз на юге Саны. 

Член политбюро хуситов Хизам аль-Асад в публикации в социальной сети X заявил, что Израиль «целенаправленно атакует объекты инфраструктуры и гражданские сооружения, такие как электростанции и водоснабжение». 

Читайте также

Хуситы, нарушив перемирие от 19 января, периодически обстреливают Израиль баллистическими ракетами и запускают дроны. Эти действия они объясняют возобновлением интенсивных атак израильской армии на сектор Газа. 

Хуситы начали атаки на морское судоходство в конце 2023 года после начала агрессии в Газе. Они заявили о поддержке палестинского движения ХАМАС и пообещали нанести удары по всем судам, которые связаны с Израилем. 

В июле 2025 года Израиль объявил о начале своей операции против хуситов под названием «Черный флаг». 

 

 

