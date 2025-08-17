Для защиты приватности ученые протестировали функцию «пароля», которая блокировала или разрешала доступ к внутренней речи. В одном из тестов кодовая фраза «Chitty chitty bang bang» была правильно распознана в 99% случаев. Это показало, что пользователь может контролировать работу системы.

Нейро-компьютерные интерфейсы уже применяются для того, чтобы люди с инвалидностью могли управлять компьютерами или протезами с помощью мыслей.

Однако, как отметила одна из авторов исследования, сотрудница Стэнфорда Эрин Кунц, именно этот проект впервые позволил зафиксировать и интерпретировать активность мозга, связанную с процессом мысленного разговора.