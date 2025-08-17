Исследователи Стэнфордского университета представили результаты работы нового нейро-компьютерного интерфейса (BCI), который умеет переводить внутреннюю речь в текст. По словам авторов, технология открывает перспективу восстановления общения для людей, утративших способность говорить.
Разработка основана на считывании нейронной активности моторной коры мозга — зоны, которая отвечает за формирование речи. Четырем добровольцам имплантировали микроэлектроды, фиксирующие электрические сигналы от нейронов.
В ходе эксперимента, результаты которого опубликованы в журнале Cell, участников просили либо произносить слова, либо мысленно представлять их. В обоих случаях активировались одни и те же области мозга, что позволило алгоритму искусственного интеллекта «обучиться» распознавать даже непроизносимые фразы.
Для защиты приватности ученые протестировали функцию «пароля», которая блокировала или разрешала доступ к внутренней речи. В одном из тестов кодовая фраза «Chitty chitty bang bang» была правильно распознана в 99% случаев. Это показало, что пользователь может контролировать работу системы.
Нейро-компьютерные интерфейсы уже применяются для того, чтобы люди с инвалидностью могли управлять компьютерами или протезами с помощью мыслей.
Однако, как отметила одна из авторов исследования, сотрудница Стэнфорда Эрин Кунц, именно этот проект впервые позволил зафиксировать и интерпретировать активность мозга, связанную с процессом мысленного разговора.