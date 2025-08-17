Европейский Союз и США не могут согласовать публикацию совместного заявления о торговом соглашении, достигнутом в конце июля. Причинами стали разногласия по цифровым правилам и срокам снижения пошлин, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
Представители ЕС отметили, что спорные формулировки связаны с «нетарифными барьерами». По предварительным заявлениям США, к ним относятся цифровые правила Евросоюза. Еврокомиссия подчеркивает, что смягчение этих правил является красной линией.
Изначально ожидалось, что заявление будет опубликовано вскоре после того, как 27 июля в Шотландии президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп объявили о достижении договоренности по пошлинам.
По данным европейских чиновников, Вашингтон добивается, чтобы ЕС допустил уступки по Закону о цифровых услугах, обязывающему крупные технологические компании жестко контролировать свои платформы. Представитель США отметил, что обсуждения по цифровым барьерам продолжатся и будут решаться уже после заключения окончательного соглашения.
Еще одним фактором задержки стало решение о пошлинах на автомобили. Брюссель ожидал, что Дональд Трамп подпишет указ о снижении тарифа на европейские автомобили, экспортируемые в США, с 27,5% до 15% до 15 августа. Однако американская сторона заявила, что такие меры будут предприняты только после окончательного согласования совместного заявления.
Вашингтон также требует четких сроков, когда американская рыба и продукты питания, включая кетчуп, печенье, какао и соевое масло, получат лучший доступ на европейский рынок. США настаивают и на снижении пошлин на промышленные товары.
Европейские государства в ответ заявляют, что невозможно установить точные сроки внутренних процедур, поскольку не решено, как именно будут внесены изменения для сокращения бюрократии для американских импортеров.
«Мы взяли на себя политические обязательства, которые намерены выполнить при условии, что США сделают то же самое первыми – именно в таком порядке», — сказал один из европейских чиновников.