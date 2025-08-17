Европейский Союз и США не могут согласовать публикацию совместного заявления о торговом соглашении, достигнутом в конце июля. Причинами стали разногласия по цифровым правилам и срокам снижения пошлин, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Представители ЕС отметили, что спорные формулировки связаны с «нетарифными барьерами». По предварительным заявлениям США, к ним относятся цифровые правила Евросоюза. Еврокомиссия подчеркивает, что смягчение этих правил является красной линией.

Изначально ожидалось, что заявление будет опубликовано вскоре после того, как 27 июля в Шотландии президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп объявили о достижении договоренности по пошлинам.

По данным европейских чиновников, Вашингтон добивается, чтобы ЕС допустил уступки по Закону о цифровых услугах, обязывающему крупные технологические компании жестко контролировать свои платформы. Представитель США отметил, что обсуждения по цифровым барьерам продолжатся и будут решаться уже после заключения окончательного соглашения.