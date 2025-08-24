Администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу Украине 3350 ракет воздушного базирования Extended Range Attack Munition (ERAM) с дальностью поражения от 250 до 450 км. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников.

По данным издания, решение было принято на прошлой неделе и включено в пакет военной помощи объемом $850 млн. Он финансируется преимущественно европейскими странами и предусматривает поставку ряда других вооружений.

Ожидается, что ракеты поступят на вооружение Украины в течение шести недель. При этом источники WSJ уточнили, что для их использования Киеву потребуется отдельное одобрение Пентагона.

WSJ напоминает, что еще при администрации Джо Байдена Украина получила сотни ракетных комплексов ATACMS. Сначала Вашингтон запрещал их применение по территории России, однако осенью 2024 года эти ограничения сняли после вступления северокорейских войск в войну на стороне Москвы.

Последние партии ATACMS прибыли в Украину весной 2025 года, но, как отмечают американские чиновники, их запас сейчас ограничен.

При этом, как подчеркивает WSJ, Пентагон уже несколько месяцев блокирует попытки Киева использовать дальнобойные ракеты для ударов по России. По информации источников, Украина как минимум один раз запрашивала разрешение на применение ATACMS по объекту на российской территории, но получила отказ.