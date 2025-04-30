30 апреля Вьетнам отмечает 50-летнюю годовщину окончания Вьетнамской войны — самого кровавого конфликта в Юго-Восточной Азии после Второй мировой войны.

Тысячи людей собрались в Хошимине на грандиозном параде, в котором приняли участие военные части, а также прошел воздушный показ с участием истребителей и вертолетов. Часть авиации прислала Россия.

Исторический юбилей напоминает о падении Сайгона 30 апреля 1975 года, которое стало символом падения поддерживаемого США Южного Вьетнама. Но сейчас официальная риторика коммунистических властей видит в падении Сайгона символ воссоединения страны.

Взятие столицы Южного Вьетнама 50 лет назад стало поворотным моментом, «ознаменовавшим победу справедливости над тиранией», отметил глава коммунистической партии Вьетнама То Лам, процитировав изречение Хо Ши Мина: «Вьетнам — единая страна, вьетнамцы — единый народ».

Падение Сайгона завершило 20 лет конфликта, унесшего жизни более 3 млн вьетнамцев и почти 60 тыс. американцев. В момент, когда танки Северного Вьетнама вошли в столицу, США эвакуировали около 7 тыс. человек, в том числе многих вьетнамцев с крыши посольства.

Окончательное воссоединение Вьетнама было завершено в 1976 году, спустя 22 года после разделения страны в результате окончания французского колониального правления. С тех пор отношения Вьетнама с США претерпели значительные изменения. Дипломатические отношения были восстановлены только спустя 20 лет, в 1995 году, а в 2023 году они были еще более укреплены во время визита Джо Байдена в Ханой.

Тем не менее Трамп, похоже, решил положить конец особым отношениям США и Вьетнама. В начале апреля президент ввел 46% тарифы на вьетнамские товары. Меру приостановили до июля, но не отменили полностью.

Если эти тарифы вступят в силу, это может оказать серьезное влияние на всю экспортную экономику Вьетнама.

Еще один признак изменившихся отношений — в контексте 50-летней годовщины окончания войны администрация Трампа запретила американским дипломатам участвовать в мероприятиях. Как сообщила The New York Times (NYT), Трамп отказался направить госсекретаря или кого-либо из Госдепартамента, чтобы почтить память погибших.

При этом позже, после скандала с публикацией NYT, США все же решили направить техническую делегацию для участия в мероприятии.



