Госсекретарь США Марко Рубио сообщил о закрытии Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом он написал в социальной сети X.
По словам Рубио, решение о закрытии принято после того, как часть ключевых программ агентства была передана в ведение Государственного департамента.
Процесс ликвидации будет контролировать директор Управления по бюджету и управлению Рассел Воут.
«Разговаривая с президентом Трампом, я пошутил, что у меня четыре работы. Он сказал, чтобы я передал одну своему другу Расселу Воуту», — написал Рубио.
Секретарь отметил, что с января 2025 года удалось сэкономить «десятки миллиардов долларов» для американских налогоплательщиков.
Ранее Илон Маск, назначенный Трампом руководителем комиссии по оптимизации расходов, заявил, что его команда работает над ликвидацией USAID. В марте было официально объявлено о прекращении более 80% программ агентства.
Сообщается также, что руководство USAID приказало сотрудникам уничтожить все секретные документы, хранившиеся в главном офисе. Это решение вызвало судебные разбирательства и запросы со стороны Сената США.