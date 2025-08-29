Госсекретарь США Марко Рубио сообщил о закрытии Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом он написал в социальной сети X.

По словам Рубио, решение о закрытии принято после того, как часть ключевых программ агентства была передана в ведение Государственного департамента.

Процесс ликвидации будет контролировать директор Управления по бюджету и управлению Рассел Воут.

«Разговаривая с президентом Трампом, я пошутил, что у меня четыре работы. Он сказал, чтобы я передал одну своему другу Расселу Воуту», — написал Рубио.