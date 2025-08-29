США заявили, что откажут или аннулируют визы палестинским представителям, которые намерены в следующем месяце приехать в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает ВВС.

Госсекретарь Марко Рубио обвинил палестинскую сторону в «подрыве мирных усилий» и в попытках добиться «одностороннего признания гипотетического палестинского государства».

Решение, как отмечает ВВС, выглядит необычным: принимающая сторона обязана обеспечивать возможность въезда для представителей всех стран, направляющихся в штаб-квартиру ООН.

Между тем запрет был объявлен на фоне инициативы Франции, выступающей за признание Палестины на предстоящей сессии. Администрация Дональда Трампа полностью поддержала позицию Израиля, выступив против такого шага.