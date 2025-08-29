США заявили, что откажут или аннулируют визы палестинским представителям, которые намерены в следующем месяце приехать в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает ВВС.
Госсекретарь Марко Рубио обвинил палестинскую сторону в «подрыве мирных усилий» и в попытках добиться «одностороннего признания гипотетического палестинского государства».
Решение, как отмечает ВВС, выглядит необычным: принимающая сторона обязана обеспечивать возможность въезда для представителей всех стран, направляющихся в штаб-квартиру ООН.
Между тем запрет был объявлен на фоне инициативы Франции, выступающей за признание Палестины на предстоящей сессии. Администрация Дональда Трампа полностью поддержала позицию Израиля, выступив против такого шага.
Палестинская сторона резко осудила решение США, назвав его нарушением Соглашения о штаб-квартире ООН 1947 года, которое гарантирует представителям государств-членов въезд и защиту. Под ограничения, по данным СМИ, может попасть и президент Палестины Махмуд Аббас.
«Мы выражаем глубокое удивление этим решением и считаем его вопиющим нарушением Соглашения 1947 года», — заявил политический советник главы палестинского МИД Ахмед аль-Дик.
Он призвал генерального секретаря Антониу Гутерреша и государства-члены урегулировать данное нарушение.
Аль-Дик также отметил, что палестинское руководство «проведет консультации с дружественными странами для выработки дальнейших дипломатических шагов».