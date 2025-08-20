Неопознанный дрон рухнул и взорвался в кукурузном поле в деревне Осины на востоке Польши, в 40 км от Варшавы и 100 км от границы с Украиной, сообщило государственное Польское агентство печати. Полиция получила сообщения о взрыве около 02:00 и обнаружила обгоревшие металлические и пластиковые обломки. Взрыв выбил окна в нескольких домах, но пострадавших нет.

Оперативное командование вооруженных сил Польши заявило, что нарушений воздушного пространства со стороны Украины или Беларуси не зафиксировано. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что объект, вероятно, является дроном, и идет анализ, чтобы определить, был ли он военным или контрабандным.

В польской газете Rzeczpospolita предположили, что это мог быть российский дрон-камикадзе «Шахед», используемый в Украине. Другие местные СМИ также сообщают, что это мог быть российский дрон «Гербера», применяемый как ложная цель при ударах по Украине, с небольшим количеством взрывчатки и без боеголовки.