Неопознанный дрон рухнул и взорвался в кукурузном поле в деревне Осины на востоке Польши, в 40 км от Варшавы и 100 км от границы с Украиной, сообщило государственное Польское агентство печати. Полиция получила сообщения о взрыве около 02:00 и обнаружила обгоревшие металлические и пластиковые обломки. Взрыв выбил окна в нескольких домах, но пострадавших нет.
Оперативное командование вооруженных сил Польши заявило, что нарушений воздушного пространства со стороны Украины или Беларуси не зафиксировано. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что объект, вероятно, является дроном, и идет анализ, чтобы определить, был ли он военным или контрабандным.
В польской газете Rzeczpospolita предположили, что это мог быть российский дрон-камикадзе «Шахед», используемый в Украине. Другие местные СМИ также сообщают, что это мог быть российский дрон «Гербера», применяемый как ложная цель при ударах по Украине, с небольшим количеством взрывчатки и без боеголовки.
Прокурор Люблинского воеводства Гжегож Трусевич отметил, что расследование ведут гражданские и военные следователи при поддержке армии. «У нас много сил, надеюсь завершить операцию к вечеру», — заявил он, добавив, что «объект, вероятнее всего, был военным дроном», чье происхождение и траектория пока не установлены.
Польша находится в состоянии повышенной готовности к вторжениям в воздушное пространство после того, как в 2022 году ракета украинской ПВО, отклонившись от курса, попала в польскую деревню Пшеводув, в результате чего погибли два человека.