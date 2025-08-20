ВОЙНА В УКРАИНЕ
Москва за три года взяла лишь 1% Украины
Украинские аналитические агентства указывают, что с ноября 2022 года РФ успела захватить лишь 0,97% площади Украины
Российские военные в Украине / Reuters
20 августа 2025 г.

Россия сумела оккупировать меньше 1% территории Украины с ноября 2022 года, сообщает мониторинговая группа DeepState. За 1010 дней полномасштабной войны под контроль Москвы перешло 5842 квадратных километра — всего 0,97% площади страны, отмечает аналитическое агентство.

Крупнейшие территориальные захваты произошли в первые месяцы войны, однако контрнаступления ВСУ в Харьковской и Херсонской областях в 2022 году лишили Россию значительной части завоеваний. С тех пор наступление Кремля заметно замедлилось. Последняя летняя кампания принесла Москве чуть больше 1000 квадратных километров, но общая линия фронта фактически не изменилась, отмечает DeepState.

На пике в марте 2022 года Россия контролировала куда большие территории. Сегодня, вместе с землями, захваченными еще в 2014 году, Москва удерживает около 20% Украины.

Владимир Путин заявляет, что войска продвигаются «по всей линии соприкосновения» в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, рассчитывая прорвать оборону Киева. Однако основной упор делается на Донецком направлении, в районе стратегически важных транспортных узлов Покровска и Доброполья. Но западные аналитики уверены: на полное завоевание Донбасса России понадобятся годы.

18 августа на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома президент США Дональд Трамп показал карту, где красным выделены оккупированные территории. Трамп, по сообщениям СМИ, якобы сказал украинскому лидеру: «Большой кусок Украины уже отнят, и это факт» — это было своего рода предупреждение, что Россия может отнять еще больше, если не заключить перемирие прямо сейчас.

Владимир Зеленский, напротив, настаивает: за последние три года Россия получила лишь ничтожную часть новых земель. Украина, по его словам, не готова отдавать новые территории, и первым шагом к переговорам должно стать прекращение огня. Эту позицию поддерживают европейские союзники.

По данным экспертов, Россия ежемесячно набирает до 35 тысяч новобранцев и активно использует беспилотники для давления на украинскую армию. Однако локальные успехи под Купянском и Кременной не меняют общей картины: Киев удерживает ключевые города Донбасса, включая Краматорск и Славянск.

