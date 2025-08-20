ВОЙНА В УКРАИНЕ
1 мин чтения
Лавров видит Россию в числе гарантов безопасности Украины
Глава российского МИД призвал «ориентироваться на наработки, достигнутые на стамбульских переговорах в 2022 году».
Лавров видит Россию в числе гарантов безопасности Украины
Министр иностранных дел России Сергей Лавров / AP
20 августа 2025 г.

Россия согласна на обеспечение гарантий безопасности Украине Китаем, США, Британией и Францией. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров

При этом он выразил мнение, что Москва «тоже должна быть приобщена».

По мнению Лаврова, гарантии безопасности Украины должны «обеспечиваться на равной основе».

«Что касается сообщений о том, что и Великобритания, и Франция, и Германия хотят создать, выработать коллективные гарантии безопасности, мы за то, чтобы эти гарантии были действительно надежными», цитируют министра российские СМИ.

Читайте также

Лавров добавил, что в вопросе гарантий для Украины «надо ориентироваться на наработки, достигнутые на стамбульских переговорах в 2022 году».

«Здесь у нас есть очень хороший пример, который, кстати, относится к инициативе самой украинской стороны, как это было в Стамбуле в апреле 2022 года, когда украинская переговорная команда предложила основные принципы договоренности о завершении боевых действий и обеспечении устойчивого урегулирования. Среди этих принципов был отказ Украины от вступления в НАТО или любые другие военные блоки, подтверждение нейтрального и безъядерного статуса Украины», — сказал он.

СвязанныеTRT Global - Европейцы задумались об отправке военных в Украину



Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us