Россия согласна на обеспечение гарантий безопасности Украине Китаем, США, Британией и Францией. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
При этом он выразил мнение, что Москва «тоже должна быть приобщена».
По мнению Лаврова, гарантии безопасности Украины должны «обеспечиваться на равной основе».
«Что касается сообщений о том, что и Великобритания, и Франция, и Германия хотят создать, выработать коллективные гарантии безопасности, мы за то, чтобы эти гарантии были действительно надежными», — цитируют министра российские СМИ.
Лавров добавил, что в вопросе гарантий для Украины «надо ориентироваться на наработки, достигнутые на стамбульских переговорах в 2022 году».
«Здесь у нас есть очень хороший пример, который, кстати, относится к инициативе самой украинской стороны, как это было в Стамбуле в апреле 2022 года, когда украинская переговорная команда предложила основные принципы договоренности о завершении боевых действий и обеспечении устойчивого урегулирования. Среди этих принципов был отказ Украины от вступления в НАТО или любые другие военные блоки, подтверждение нейтрального и безъядерного статуса Украины», — сказал он.