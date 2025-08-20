Лавров добавил, что в вопросе гарантий для Украины «надо ориентироваться на наработки, достигнутые на стамбульских переговорах в 2022 году».

«Здесь у нас есть очень хороший пример, который, кстати, относится к инициативе самой украинской стороны, как это было в Стамбуле в апреле 2022 года, когда украинская переговорная команда предложила основные принципы договоренности о завершении боевых действий и обеспечении устойчивого урегулирования. Среди этих принципов был отказ Украины от вступления в НАТО или любые другие военные блоки, подтверждение нейтрального и безъядерного статуса Украины», — сказал он.

